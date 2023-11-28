الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط 4 أشخاص لحيازتهم كمية كبيرة من الهيروين والحشيش بالقاهرة

الهيروين والحشيش،
الهيروين والحشيش، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة، وبحوزتهما (كمية من الهيروين المخدر وزنت 2,420 كيلو جرام - مبلغ مالى - ميزان حســـاس - قناع بلاستيك أسود اللون - 2 هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين احتواء أحدهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى).

 

ضبط (سائق، عامل) حال استقلالهما مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة التبين.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت 2,500 كيلو جرام - مبلغ مالى).

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وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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قسم شرطة التبين مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة التبين

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