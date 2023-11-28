أكثر أمانا وصورته حلوة، حكاية استوديو 9 للصحفيين جنوب لبنان

يختبر المراسلون خلال تغطياتهم ولا سيما الحربية والخطرة منها، مشاعر ومواقف كثيرة، تخبو فيها أجواء المنافسة، لصالح أجواء أخرى، تسودها الشراكة في المهنة وفي النجاة والمصير الواحد.

منذ اندلاع المواجهات على جبهة جنوب لبنان في الثامن من أكتوبر الماضي، يعايش المراسلون والصحفيون الخطر والاستهداف، وقد أدى إلى مقتل الصحفيين عصام عبدالله وفرح عمر وربيع معماري في مواقع التغطية، وإلى جرح عدد آخر، من قِبل الجيش.

وفي أوقات الخطر هذه تبحث الطواقم الصحفية عن أماكن مفتوحة ونقاط مشرفة للتغطية، أو استوديوهات، تعتقد أنها أكثر أمانًا لبث تقاريرها وتعليقاتها المباشرة.

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ومرت مجموعات من الصحفيين المكلفة بتغطية الأحداث في القطاع الشرقي في لبنان لغاية تاريخه بأربعة استوديوهات قبل أن تستقر في استوديو رقم 9.

استوديو رقم 9



توضح المراسلة والمذيعة في المؤسسة اللبنانية للإرسال "إل بي سي آي" بترا أبو حيدر أن الفكرة تعود للمصور أيمن المولى، الذي عمل على تنظيف بقعة أرض تقع بين بلدة القليعة وجديدة مرجعيون من الأشواك والأعشاب اليابسة، وجهزها لتكون نقطة تغطية للمراسلين، لإطلالتها الواسعة على مستعمرة المطلة من جهة، وعلى باقي مناطق القطاع الشرقي وصولًا إلى كفرشوبا وشبعا.



قبل استوديو 9، جمع المراسلين والصحفيين استوديو 1 و3، وكانا تقعان في بلدة كفركلا قبالة مستعمرة المطلة، استحدث بعدهما استوديو 4 في بلدة العديسة قبالة مستعمرة مسكافعام. لكن جميعها "سقطت عسكريًّا"، بفعل تعرّضها للقصف الإسرائيلي.

أما استوديو رقم 2، فيجاور الفندق الذي ينزل فيه الصحافيون في مرجعيون، ويستخدم مساءً وليلًا بسبب تعذر التجول والتنقل.

الموقع الأمن للصحفييين

وقالت أبو حيدر إن "المصور المولى كان يدعو باقي الزملاء الذي يغطون الأحداث في القطاع الشرقي إلى الالتحاق باستوديو رقم 9، لأنه موقع (حلو وفينا ناخد صورة حلوة ونوصل صورة واضحة)، ويعتبر آمنًا لأنه ليس على تماس مباشر مع المواقع العسكرية الإسرائيلية".

وأضافت أن الاستوديو أصبح مقصدًا للمراسلين الصحفيين حتى في أوقات فراغهم القليلة يقصدونه كأنه مكان للنزهة والترويح عن النفس.

من جانبه قال مراسل تلفزيون الجديد في القطاع الشرقي محمد فرحات إن المراسلين في هذا القطاع يتداعون إلى موقع استوديو رقم 9، ويتبادلون المعطيات والمعلومات التي قد تجنبهم الخطر، لا سيما في أوقات النقل المباشر.

10 طواقم صحفية

وأضاف أن "الاستوديو يضم نحو عشرة طواقم صحفية، أصبح يجمع بينها روابط تتعدى الزمالة إلى الأخوة، عشنا أوقاتًا صعبة لكن عشنا فيها مشاعر حقيقية على مدى أكثر من خمسين يومًا، وفي وقت الشدائد تتواءم النفوس ويتكاتف الناس".

وقالت أبو حيدر إن العمل الميداني مع الطواقم الصحفية المختلفة سادته أجواء تعاون وود "ومتل ما بيقولوا لما تجتمع مع شخص على الخبز والملح والمصاعب، بيصير متل عيلة إلك، ونحنا صرنا عيلة كبيرة".