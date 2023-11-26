قوات الاحتلال تقصف منطقة جبل بلاط في جنوب لبنان بالمدفعية

قصفت قوات الاحتلال مساء اليوم الأحد منطقة "جبل بلاط" في جنوب لبنان.

ولفتت تقارير إخبارية إلى أن قوات الاحتلال استهدف بـ3 قذائف مدفعية منطقة "جبل بلاط" في أطراف بلدة مروحين في القطاع الغربي من جنوب لبنان.

تعرض دورية تابعة لـ “اليونيفيل” لقصف إسرائيلي



وأمس السبت، أعلنت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، تعرض دورية تابعة لهم لنيران قوات الجيش الاسرائيلي في محيط عيترون جنوبي لبنان.

كما تعرض فريق عمل قناة "NBN" اللبنانية أثناء قيامه بجولة على بعض مناطق القطاع الشرقي في جنوب لبنان، بحيث كانوا متوجهين من بلدة الخيام الى بلدة كفرشوبا وتوقفوا للقيام ببث مباشر على طريق عام مواجه لمستوطنة المطلة الإسرائيلية، لإطلاق الرصاص من قبل الجيش الاسرائيلي، بغية ايقافهم عن البث، فيما لم يصب أحد من الفريق الإعلامي المؤلف من 3 اشخاص بأذى.

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وذكر الإعلام التابع لـ"حزب الله" أن "الجبهة الجنوبية ليست في هدنة معلنة"، مضيفا: "نحن في حالة هدوء حذر، والاقتراب من الحدود أمر دونه مخاطر، لأن الاسرائيلي مختبئ، ويقوم بين الحين والآخر بإطلاق رشقات رشاشة من مواقعه على طول الحدود وقد حصل بعض الحوادث ومنها إطلاق قذيفة في أحراج عيتا الشعب -القطاع الاوسط-، وإصابة سيارة في الوزاني -القطاع الشرقي-..الحذر والتنبه واجبان".

تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس

من ناحيتها أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس،في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أنها تسعى إلي تمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأيام الأربعة، من خلال البحث الجاد لزيادة عدد المفرج عنهم من الأسرى.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، اليوم الأحد، أن مصدرا مقربا من حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أكد موافقة الحركة على تمديد الهدنة ما بين يومين و4 أيام.







اتفاق تمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل





وفي السياق ذاته كشفت تقارير عبرية اليوم الأحد، أن مجلس الحرب في دولة الاحتلال الإسرائيلية سيجتمع الليلة لبحث إمكانية تمديد الهدنة في غزة.

