الأحد 26 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

قوات الاحتلال تقصف منطقة جبل بلاط في جنوب لبنان بالمدفعية

جنوب لبنان، فيتو
جنوب لبنان، فيتو

قصفت قوات الاحتلال مساء اليوم الأحد منطقة "جبل بلاط" في جنوب لبنان.

ولفتت تقارير إخبارية إلى أن قوات الاحتلال استهدف بـ3 قذائف مدفعية منطقة "جبل بلاط" في أطراف بلدة  مروحين في القطاع الغربي من جنوب لبنان.

تعرض دورية تابعة لـ “اليونيفيل” لقصف إسرائيلي


وأمس السبت، أعلنت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، تعرض دورية تابعة لهم لنيران قوات الجيش الاسرائيلي في محيط عيترون جنوبي لبنان.

كما تعرض فريق عمل قناة "NBN" اللبنانية أثناء قيامه بجولة على بعض مناطق القطاع الشرقي في جنوب لبنان، بحيث كانوا متوجهين من بلدة الخيام الى بلدة كفرشوبا وتوقفوا للقيام ببث مباشر على طريق عام مواجه لمستوطنة المطلة الإسرائيلية، لإطلاق الرصاص من قبل الجيش الاسرائيلي، بغية ايقافهم عن البث، فيما لم يصب أحد من الفريق الإعلامي المؤلف من 3 اشخاص بأذى.

Advertisements

وذكر الإعلام التابع لـ"حزب الله" أن "الجبهة الجنوبية ليست في هدنة معلنة"، مضيفا: "نحن في حالة هدوء حذر، والاقتراب من الحدود أمر دونه مخاطر، لأن الاسرائيلي مختبئ، ويقوم بين الحين والآخر بإطلاق رشقات رشاشة من مواقعه على طول الحدود وقد حصل بعض الحوادث ومنها إطلاق قذيفة في أحراج عيتا الشعب -القطاع الاوسط-، وإصابة سيارة في الوزاني -القطاع الشرقي-..الحذر والتنبه واجبان".

 

تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس

 

من ناحيتها أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس،في بيان صادر عنها  اليوم الأحد، أنها تسعى إلي تمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأيام الأربعة، من خلال البحث الجاد لزيادة عدد المفرج عنهم من الأسرى.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، اليوم الأحد، أن مصدرا مقربا من حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أكد موافقة الحركة على تمديد الهدنة ما بين يومين و4 أيام.

 


اتفاق تمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل 



وفي السياق ذاته كشفت تقارير عبرية اليوم الأحد، أن مجلس الحرب في دولة الاحتلال الإسرائيلية سيجتمع الليلة لبحث إمكانية تمديد الهدنة في غزة.
 

إطلاق 20 صاروخا باتجاه مواقع إسرائيلية من جنوب ‎لبنان والاحتلال يرد بغارات

حزب الله يعرض مشاهد من استهداف مواقع إسرائيلية على الحدود جنوب لبنان (فيديو)

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جنوب لبنان اليونيفيل تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس إسرائيل حماس

مواد متعلقة

حزب الله يعرض مشاهد من استهداف مواقع إسرائيلية على الحدود جنوب لبنان (فيديو)

استشهاد 3 صحفيين في قصف إسرائيلي جنوب لبنان (صور )

الأكثر قراءة

وزير التموين: طرح الخبز البلدي لغير حاملي بطاقات الدعم بجنيه يناير المقبل

صابرين تكشف لـ"فيتو" كواليس الأيام الأخيرة لـ طارق عبد العزيز

وزير التموين: ندرس تحويل الدعم السلعي إلى نقدي وهذا مصير زيادة الـ50 جنيها

الخارجية الأمريكية ترد على اقتراح السيسي بإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح (فيديو)

التموين تكشف تفاصيل سحب السبائك الذهبية عبر ماكينات الـ ATM (فيديو)

موهبة غانية محط اهتمام الأهلي وبيراميدز وصن داونز

إسرائيل تكشف عن شرطها لتمديد الهدنة مع حماس

أمير قطر يوجه رسالة إلى الرئيس السيسي

Advertisements

منوعات

المزيد

أسياد أفريقيا، هوكي الشرقية يفرض سيطرته على القارة بأرقام وإنجازات تاريخية (صور)

حافلة تحمل على متنها أسرى أطفال فلسطينيين تغادر سجن عوفر الإسرائيلي

متضايق وبيشتغل من غير نفس، صابرين تكشف تفاصيل آخر حديث مع طارق عبد العزيز

في اليوم العالمي للكيك، اتعلم تعمليه بمكونات بسيطة وبأكثر من طريقة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 26-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 26-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 26-11-2023 في السوق المحلي

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

بعد وفاة الفنان طارق عبد العزيز.. تعرف على أسباب الإصابة بالأزمة القلبية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لم يرد بها نص، أدعية لإزالة الخوف من المستقبل

هل يمكن الاعتماد على توقيت القاهرة ليكون أساسًا ثابتًا لتوقيت القدس الشريف؟

ما حكم الشرع حول قراءة القرآن في المساجد بفلسطين قبل الأذان؟.. الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية