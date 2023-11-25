جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على قوة تابعة لليونيفيل في لبنان

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، عن تعرض دورية تابعة لها لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال بمحيط بلدة عيترون جنوبي لبنان.

تعرض قوة تابعة لليونيفيل إلى إطلاق نار من جيش الاحتلال



وأكدت "اليونيفيل"، في بيان، اليوم السبت، "إنه حوالي الساعة 12 ظهر اليوم (10 صباحا بتوقيت جرينتش)، تعرضت دورية تابعة لليونيفل لنيران قوات الاحتلال الإسرائيلية بمحيط عيترون في جنوب لبنان".

وأوضح البيان، بالقول: "لم يصب أي من جنود قوات حفظ السلام، ولكن تضررت سيارة الدورية، ووقع هذا الحادث خلال فترة من الهدوء النسبي على طول الخط الأزرق".

وأكد البيان أن "هذا الهجوم على قوات حفظ السلام، المخصصة للحد من التوترات واستعادة الاستقرار في جنوب لبنان، أمر مثير للقلق العميق، ونحن ندين هذا العمل ونؤكد مسؤولية الأطراف في حماية قوات حفظ السلام، ومنع المخاطر غير الضرورية لأولئك الذين يسعون إلى تحقيق الاستقرار"، بحسب البيان.



وختم البيان، بالقول: "نذكّر الأطراف بقوة بالتزاماتها بحماية حفظة السلام، وتجنب تعريض الرجال والنساء الذين يعملون على استعادة الاستقرار، للخطر".

من ناحية اخرى أعلن متحدث جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، اليوم السبت، اعتراض هدفين جويين في منطقة البحر الأحمر.



وكتب أدرعي عبر قناته على تليجرام: "قبل قليل أطلقت صواريخ اعتراض نحو هدفين جويين مشبوهين في منطقة البحر الأحمر. الحادث انتهى".



خرق المجال الجوى الإسرائيلي

وأضاف: "يتم فحص احتمال حدوث خطأ في التشخيص، لم يتم رصد أي خرق للمجال الجوي الإسرائيلي ولم يتم تفعيل الإنذارات وفق السياسة المتبعة".

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن سماع دوي انفجارات في مدينة إيلات جنوبي البلاد، مشيرة إلى أنها ناجمة عن اعتراض صواريخ في سماء المدينة.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، سماع دوي الانفجارات دون انطلاق صفارات الإنذار في المدينة.

وقالت وسائل إعلام، إن هجوما كبيرا بالصواريخ والمسيرات الانتحارية جرى من اليمن على مدينة إيلات جنوب إسرائيل.

وكانت قد أعلنت جماعة الحوثي اليمنية اليوم السبت أن قرارها بإغلاق البحر الأحمر أمام السفن الإسرائيلية، "لا يزال قائما" رغم الهدنة في قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نائب رئيس حكومة صنعاء لشؤون الدفاع والأمن، جلال الرويشان، اليوم السبت، لقناة "الميادين".

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إغلاق البحر الأحمر أمام السفن الإسرائيلية



وقال الرويشان: "الهدنة تخص غزة، والناطق العسكري أعلن أن قرارنا بإغلاق البحر الأحمر أمام العدو ما زال قائمًا".

وأضاف أن "الموقف اليمني أعلن رسميًا وشعبيًا بوضوح ولم تعد هناك لغة دبلوماسية"، بحسب قوله.

وحول الانتقادات للجماعة بشأن موقفها من الحرب في غزة، قال المسؤول في حكومة صنعاء: "لمن يقول إننا نمثل في نصرة فلسطين، فليمثل كما نحن نفعل".

واعتبر الرويشان، أن وقوف اليمن إلى جانب فلسطين "واجب قومي وعروبي ووطني وأخلاقي"، بحسب قوله، مضيفا: "جاهزون لأي تبعات وأي عدوان لن يزيد عن العدوان الأمريكي الإسرائيلي بأياد عربية، الذي نتعرض له منذ تسع سنوات".

تعرض سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي لهجوم بطائرة مسيرة



وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلا عن مسؤول أمني أمريكي، بأن سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي، تعرضت لهجوم بطائرة من دون طيار يشتبه أنها "إيرانية" في المحيط الهندي.

وأضاف المسؤول، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن "السفينة التي ترفع علم مالطا، يشتبه في أنها استهدفت بطائرة من دون طيار في أثناء وجودها في المياه الدولية".

وذكر المسؤول الأمني الأمريكي، أن "الطائرة المسيرة هي من طراز "شاهد-136" وكانت تحمل قنبلة على شكل مثلث".

وأكد أن "الطائرة انفجرت بعد اصطدامها بالسفينة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بها دون إصابة أي من أفراد طاقمها".

في سياق متصل، قالت وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO)، إنه تم إبلاغها "بوجود كيان يعلن أنه السلطة اليمنية، ويأمر إحدى السفن بتغيير مسارها"، ناصحة كل السفن الموجودة في المنطقة "بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه"، بحسب قولها.

ويوم الأحد الماضي، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، أنها احتجزت سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، لافتة إلى أنها "ستستمر في تنفيذ العمليات العسكرية ضد إسرائيل، حتى يتوقف العدوان على القطاع"، بحسب قولها.

