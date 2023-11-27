عمرها 37 يومًا وخرجت حية، العناية الإلهية تنقذ رضيعة فلسطينية من تحت الأنقاض (فيديو)

أنقذت العناية الإلهية طفلة رضيعة عمرها 37 يوما، حيث خرجت حية من تحت أنقاض منزل مدمر بسبب القصف الإسرائيلي.

إخراج طفلة رضيعة من تحت الأنقاض

ونشر المصور الفلسطيني نوح الشغنوبي على “انستجرام” فيديو للطفلة معلقًا: “ولدت الطفلة الرضيعة في الأيام الأولى من حرب إسرائيل علي غزة ولم تسلم من قصف العدوان وخرجت من تحت الأنقاض في يومها السابع والثلاثين بعد قصف طيران الاحتلال لمنزل أسرتها”.

The miracle that came after 37 days. Baby born in the first days of the war was rescued alive from the rubble of the house bombed by Israel pic.twitter.com/pDpQ4bInGi — Gaza Notifications (@gazanotice) November 27, 2023

مولودة الحرب

وتابع: "هذه مولودة في الحرب وولدت من جديد عندما خرجت من تحت الأنقاض بعدنا ظن الجميع أنها ميتة، تشبثنا ببعض الأمل وبعد 3 ساعات عمل تم إخراجها بعناية الله وبفضله واسمها “سلام” حفظها الله بعينه التي لا تنام وجعلها ذخرا للإسلام والمسلمين".

الإفراج عن الأسرى العسكريين للاحتلال الإسرائيلي

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن الإفراج عن الأسرى العسكريين للاحتلال الإسرائيلي مرتبط بالإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين أي «تبييض السجون» وإنهاء الحصار على قطاع غزة.

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جدير بالذكر أن البيت الأبيض، قال: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدثا هاتفيًّا، واتفقا على "مواصلة العمل لتأمين إطلاق سراح جميع الأسرى"، وفقًا لـ رويترز.



إسرائيل ستستأنف عدوانها في غزة

وقال البيت الأبيض في بيان: "اتفق الزعيمان على أن العمل لم ينته بعد وأنهما سيواصلان العمل لتأمين إطلاق سراح جميع الأسرى"، مضيفًا أنهما اتفقا أيضًا على البقاء على اتصال وثيق خلال الأيام المقبلة.

وأكد بيان صادر عن مكتب نتنياهو، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ناقش مع بايدن إطلاق سراح مجموعة أخرى من الأسرى في غزة، وفي الوقت نفسه، شدد على أنه في نهاية فترة التوقف، تعتزم إسرائيل العودة إلى إجراء عملية عسكرية في القطاع.

وقال نتنياهو: إنه أبلغ بايدن بأن إسرائيل ستستأنف حملتها في غزة بكل قوة بمجرد انتهاء الهدنة المؤقتة.

غير أنه أضاف أنه سيرحب بتمديد الهدنة إذا سهلت إطلاق سراح 10 أسرى إضافيين كل يوم، على النحو المتفق عليه بموجب الاتفاق الأصلي الذي توسطت فيه مصر وغزة.