الإثنين 27 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مسؤولون أمريكيون يكشفون تفاصيل قرصنة ناقلة في خليج عدن

سفينة حربية أمريكية
سفينة حربية أمريكية في خليج عدن، فيتو

قال مسؤولون أمريكيون، إن سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية استجابت إلى نداء استغاثة من ناقلة تجارية في خليج عدن احتجزها مسلحون، وأضافوا أن الناقلة آمنة الآن.

نداء استغاثة 

وأعلنت الشركة المالكة للناقلة أنها تحمل اسم "سنترال بارك" وأنها كانت تنقل شحنة من حمض الفوسفوريك. ولم يعلن المسؤولون هوية المهاجمين.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين، تحدث شريطة عدم ذكر هويته، أن السفينة الحربية الأمريكية ميسون استجابت لنداء الاستغاثة، مضيفا أنه تم تحرير الناقلة.

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والحادث المتعلق بناقلة الكيماويات هو أحدث واقعة في سلسلة هجمات على سفن بمنطقة الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الشهر الماضي.

كما يأتي في أعقاب احتجاز الحوثيين اليمنيين المتحالفين مع إيران سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل في جنوب البحر الأحمر الأسبوع الماضي.

وتعهدت جماعة الحوثي باستهداف مزيد من السفن الإسرائيلية، وكانت قد أطلقت أيضا صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مسلحة على إسرائيل.

وقالت شركة زودياك ماريتايم ليمتد في بيان إن سنترال بارك، التي تحمل شحنة كاملة من حمض الفوسفوريك، تعرضت لما يشتبه بأنه حادث قرصنة في أثناء إبحارها في المياه الدولية، على بعد نحو 54 ميلا بحريا قبالة الصومال.

ويُستخدم حمض الفوسفوريك غالبا في صناعة الأسمدة.

وأضاف البيان "أولويتنا هي سلامة طاقمنا وعدده 22 فردا على متن الناقلة، وللسفينة التي يقودها ربان تركي طاقم متعدد الجنسيات يتألف من روس وفيتناميين وبلغار وهنود وجورجيين وفلبينيين".

ولم يصدر تعليق حتى الآن من المسؤولين الحوثيين.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الأحد إنها على علم بهجوم محتمل في جنوب غرب عدن وطالبت السفن الأخرى بتوخي الحذر.

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