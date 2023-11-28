مصر تستهدف جذب السياح الأجانب من خلال السياحة النيلية، وخبراء: الاهتمام بنهر النيل يعكس توجه الدولة نحو مفهوم "الاقتصاد الأزرق"

السياحة النيلية، تعد الرحلات النيلية من أهم وسائل جذب السياح نظرًا لما يتمتع به نهر النيل من طبيعة جمالية سواء على مستوى الفنادق النيلية أو السفن السياحية، مما جعله مقصد للسياح العرب الأوروبيين في مصر، وعن هذا المورد الاقتصادي الكبير طوال السنوات الماضية من عدم تطوير في الفنادق أو المراكب والمراسي النيلية بالإضافة إلى عدم وجود خطة واضحة للنهوض به في ظل التطورات الكبيرة في الخدمات الفندقية.

الفريق كامل الوزير عقد اجتماعا مع أحمد عيسى وزير السياحة والآثار من أجل بحث سبل تعظيم السياحة النيلية في مصر بالإضافة إلى إزالة التحديات والعقبات التي تعيق هذا المورد، واستعادة كفاءته مرة أخرى من أجل تعظيم الإيرادات وتوفير عملة أجنبية لدفع الاقتصاد المصري.

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الدكتور محمد محمد علي، فيتو

الدكتور محمد محمد علي: السياحة النيلية من أهم مقاصد السياحة الأجنبية

الدكتور محمد محمد علي خبير النقل البحري أكد لـ فيتو على أن السياح النيلية تعكس توجه الدولة المصرية إلى ما يسمى بـ "الاقتصاد الأزرق" الذي يعتمد على تحقيق الاستخدام الأمثل للبحار والمحيطات والآنهار.

وأشار خبير النقل إلى أن السياحة النيلية من أهم موارد الدخل الأجنبي نظرًا لاهتمام السياحة الأوروبية والعربية بهذا النوع من السياحة، وتتمثل المشكلة الأساسية لنهر النيل في مصر في تعدد ولاية نهر النيل لأكثر من جهة ولكن في الآونة الأخيرة سعت الدولة المصرية في توحيد ولاية نهر النيل في جهة واحدة من أجل تحقيق الاستفادة الكاملة سواء في نقل البضائع أو في السياحة النيل.

خبير النقل البحري: نهر النيل من أهم شرايين التنمية في الاقتصاد المصري

وأوضح الدكتور محمد محمد على، أن السياحة النيلية تساعد بشكل مباشر في توفير العديد من فرص العمل للعديد من الشباب سواء بالعمل في المراكب السياحية أو الخدمات الفندقية النيلية على جانبي نهر النيل بالإضافة إلى أن السياحة النيلية لا يقتصر دورها على الجانب الأجنبي فقط بل هي جزء من السياحة الداخلية.

وقال خبير النقل إن تحقيق التكامل بين وسائل المواصلات من السكك الحديدية بعد عمليات التطوير وشبكة الطرق والكباري يسهم بشكل فعال في نجاح من منظومة السياحية النيلية وخصوصًا بعد تبني الدولة للعدد من المشروعات في نهر النيل مثل التكس النهري والأتوبيس النهري التي تسعى الدولة من خلال هذه المشروعات إلى الحد من التكدس في وسائل المواصلات على الطرق وتوفير وسيلة مواصلات أكثر أمنا وأقل تأثير على البيئة.

محاور تحقيق الاستفادة من نهر النيل

وأضاف الدكتور محمد محمد على، إلى أن نهر النيل يعد شريانا هاما لتنمية الاقتصادية في مصر لذلك لابد من وضع خطة شاملة من أجل تحقيق الاستفادة الكاملة من هذا المورد، وذلك من خلال مجموعة من المحاور أهمها.

- تطوير مجرى الملاحة النهرية من خلال أعمال التكريك والقضاء على الأعشاب التي تعيق حركة السفن والمراكب.

- تطوير السفن النيلية ودعمها بالتكنولوجيا الحديثة في عمليات التشغيل والإدارة.

-توفير عوامل الأمان والحماية الكاملة للسفن طوال رحلتها النيلة.

-عمل إحلال وتجديد للمراسي السفن النيلية القديمة وإنشاء مراسي جديدة للسفن.

-توفير الخدمات الفندقية اللازمة للسياح من فنادق وأطقم خدمة وتوفير كافة المتطلبات اللازمة.

-ربط السياحة النيل بالمناطق السياحية والأثرية الموجودة على ضفاف نهر النيل.

-توفير أطقم وكوادر بشرية مدربة من أجل إدارة منظومة السياحة النيلية وفقا لرؤية الدولة المصرية.

وأختتم الدكتور محمد محمد على، حديثه أن عمليات التطوير التي يشهدها نهر النيل سوف تنعكس بالتأكيد على الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة سواء بتنشيط حركة نقل البضائع عبر نهر النيل أو في السياحة النيلية، وأن الدور الفعال الذي تقوم به وزارة النقل في هذا الجانب جزء من خطة الدولة من أجل تعظيم مواردها بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار يهدف إلى تسويق هذا المرفق من أجل جذب أكبر قدر ممكن من السياح الأجانب والعرب.

إجتماع وزيري النقل والسياحة الآثار،فيتو

وزيرو النقل والسياحة والآثار يناقشون أهم العقبات التي تواجه السياحة النيلية

وخلال اجتماع وزير النقل مع وزير السياحة والآثار بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية، تم مناقشة أهم العقبات التي تواجه السياحة النيلية، وتم التأكيد على أهمية رفع كفاءة المراسي النيلية وإنشاء مراسي نيلية جديدة وتدريب أطقم الفنادق العائمة.

بالإضافة إلى العمل على المراجعة الدورية والمستمرة لإجراءات الحماية المستمرة، والعمل على تنوع الخدمات الفندقية المقدمة للسياح،وتم وضع مخطط مستقبلي لخمس سنوات قادمة لمضاعفة الطاقة الفندقية والبدء الفوري في عدد من المشروعات التي تخدم الحركة السياحية.

مضاعفة الطاقة الفندقية للفنادق العائمة

وتضمن المخطط المستقبلي أهمية التعاون بين وزارتي النقل والسياحة والآثار بما يساهم في مضاعفة الطاقة الفندقية للفنادق العائمة خلال السنوات القادمة، والبدء الفوري في عدد من المشروعات التي تخدم حركة السياحة النيلية مثل إقامة منتجع سياحي بأبو سمبل على نهر النيل يقدم كافة الخدمات السياحية بمستويات عالمية والتي من شأنها أن تساهم في التطوير والارتقاء بمنتج السياحة النيلية وخاصة في ظل تزايد الطلب السياحي على هذا المنتج من الدول المصدرة للسياحة إلى مصر.

الفنادق العائمة،فيتو

مشروعات هيئة النقل النهري

وفي نفس السياق قدمت هيئة النقل النهري بوزارة النقل العديد من المشروعات التي تحقق نوع من الاستفادة من نهر النهر أهمها.

- مشروع التاكسى النهري.

- مشروع الأتوبيس النهري.

- مشروعات النقل النهري السياحى.

- مشروع الربط النهري بين مصر وأفريقيا عبر مشروع وادي النيل للنقل النهري.

- مشروع نقل البضائع نهريًّا.

- مشروعات الأهوسة النهرية.

- مشروع التموين لنقل السلع التموينية نهريًّا.

- مشروع الربط بين المواني الجافة والنهرية.

- مشروع تكريك وانشاء علامات إرشادية لنهر النيل.

- مشروع ميكنة الملاحة النهرية.

- مشروع غرف التحكم والرقابة النهرية.

اشتراطات تحقيق الأمن والسلامة للسياحة النيلية

وحددت هيئة النقل النهري مجموعة من الاشتراطات لتحقيق السلامة والأمن للسياحة النيلية تمثلت في المحاور الآتية.

- الالتزام من جانب البواخر والفنادق العائمة بتجديد ترخيص الوحدات النهرية.

- التأكد من وجود عوامل السلامة والأمان على متن الوحدة النهرية.

- مطابقة الوحدة لشروط الترخيص.

- الالتزام بوجود ربع الطاقة الخاصة بالوحدة النهرية فقط.

- تطهير المركب أو الباخرة بشكل مستمر.

يُشار إلى أن الهيئة العامة للنقل النهري، هيئة خدمية لها الشخصية الاعتبارية تتبع الوزير المختص، ومقرها الرئيس القاهرة الكبرى، ويجوز للهيئة أن تنشئ مناطق وفروعًا ومكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية لممارسة مهامها.

وتهدف الهيئة إلى تنمية الاقتصاد القومي عن طريق رفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره في التنمية القومية.