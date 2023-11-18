مزايا قانون النقل النهري الجديد.. يوحد جهات الولاية ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار.. وخبراء: يعكس اهتمام الدولة بهذا المرفق

قانون هيئة النقل النهري، يعد قطاع النقل النهري من أهم القطاعات داخل وزارة النقل لما يشكله من أهمية كبيرة في حركة النقل،وعان النقل النهري من نقص شديد في الجانب القانون المنظم لعملية النقل النهري.

وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسيهل وتشجيع اجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري.

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اللواء سعيد طعيمة ،فيتو

اللواء سعيد طعيمة: قانون النقل النهري يعكس إهتمام الدولة بهذا المرفق

اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل السابق بمجلس النواب أكد لـ"فيتو" أن الدولة المصرية تمتلك العديد من الثروات التي تستطيع أن تدفع عجلة الاقتصاد المصري الي الامام إذا تم تحقيق الإستفادة القصوي من هذه الثروات،ويعتبر القانون الخاص باعادة هيكلة الهيئة العامة للنقل النهري يعكس توجه الدولة للاهتمام بها المرفق وسعيها الحقيقي للاستفادة منه وتطويره.

رئيس لجنة النقل السابق :الحصول على ترخيص أهم مشاكل النقل النهري

وأشاراللواء سعيد طعيمةالي أن أهم مشاكل النقل النهري كانت تتمثل في عدم وجود جهة مختصة بهذا المرفق تستطيع حوكمة الامور الخاصة بالنقل النهري ممادفع العديد من شركات القطاع الخاص الي الابتعاد عن الأستثمار في هذا المرفق، حيث كان المستمر يعاني في الحصول على ترخيص لمركبة في نهر النيل نتيجة تتداخل أكثر من جهة في هذه الاجراءات، بالاضافةإلي الوقت والجهد والتكلفة الباهظة من أجل الحصول على ترخيص واحد.

وقال رئيس لجنة النقل السابق أن تشابك العديد من الجهات في اصدار التراخيص كان يؤدي الي عزوف الأفراد عن ترخيص مراكباتهم التي تمثلت في وزراة النقل وزارة الري بالأضافةإلي المحليات والكثير من الاجراءات المعقدة،لذلك يعتبرتوحيد كل هذه الجهات في جهة وحدة يسهم في تنشيط عمليات النقل النهري ويسهل من عملية الحصول على ترخيص.

عوامل نجاح قانون النقل النهري

وأضاف أن نجاح القانون يتوقف على مجموعة من العوامل أهمها.

تسهيل اجراءات الحصول على التراخيص من الاوراق والمستندات.

توفير نقاط تراخيص تابعة لهيئة النقل النهري في جميع أنحاء الجمهورية.

اتباع الاساليب التكنولوجية في علميات تسجيل البيانات (ميكنة عملية التراخيص).

العمل على تشكيل لجنة من أجل تقنين أوضاع المركبات القديمة وتيسيرعملية الترخيض.

خفض رسوم الترخيص لدفع المواطنين الي ترخيص مراكباته.

سعيد طعيمة: الهدف من سن القوانين خدمة المواطن

وأضاف اللواء سعيد طعيمة ان القوانين الهدف منها في الأساس خدمة المواطينين،وأن القانون الجديد يصب في مصلحة المواطن،ولابدمن إعادة تطوير منظمومة النقل النهري بالكامل من المعدات المستخدمة في هذا القطاع واستخدامأحدث الاساليب التكولوجية في تشغيل ، وأضافأن وجود نقل نهري قوي سوف يسهم في نقل خيرات الصعيد الي القاهرة والحافظات الاخرى لان تكلفة النقل البري تفوق بكثير عمليات النقل النهري بالاضافة الي تحقيق عنصر أمان أكثر.

النقل النهري،فيتو

اختصاصات هيئة النقل النهري في القانون الجديد

ووفقا للقانون، تباشر هيئة النقل النهري الاختصاصات التي تكفل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولهـا علـى الأخص القيام بالأمور الآتية:

1. تنفيذ أحكام القوانين، والقرارات المنظمة للملاحة الداخلية.



2. وضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهري، وكافة الأعمال الصناعية المتعلقة به، وإجراء التعديلات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية في كافة المجالات، واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة والإشراف على تنفيذها - بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع مراعاة ما تقرره وزارة الدفاع من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.



3. وضع المواصفات الفنية، والشروط، والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية، والمحددة لتكاليف معاينة الموانئ الهرية والمراسي والوحدات التهرية الآلية وغير الآلية: للتأكد من التزام جميع المشتغلين بها، بما يكفل أمان وكفاءة التشغيل، ويؤدي إلى المحافظة على سلامة المياه والممرات الملاحية التي يحددها قرار الوزير المختص، كمـا يكون لوزارتي الدفاع، والداخلية تحديد المواصفات والشروط الخاصة بالموانئ النهرية، والمراسي، والوحدات النهرية التابعة لها.



4. تطهير وتطوير الطرق الملاحية، والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة، وصيانتها، بما يحقق الاستفادة منها على الوجه الأمثل، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.



5 - إدارة وتشغيل وتطوير الأهوسة الملاحية التابعة للهيئة، وصيانتها، بما يحقق حسن الاستفادة منها بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، وبما لا يخل بإدارة وتشغيل منظومة توزيع المياه على أن ينقل للهيئة الأهوسة الملاحية الواقعة على المجري الملاحـي القاهرة - دمياط والقاهرة - الإسكندرية، عبر ترعة النوبارية، والتابعة لوزارة الموارد المائية والري، متضمنة كافة المعدات.



6، الإشراف والرقابة على جميع مشروعات النقل النهري؛ للتأكد من سلامة التنفيذ، ومطابقتها للشروط والمواصفات الفنية التي تضعها الهيئة.



7. التفتيش على كافة العائمات النهرية المرخص لها؛ للتأكد من سلامتها، وتطبيق إجراءات السلامة عليها.



8. تحديد مقابل استخدام المنشآت الصناعية التي تقيمها الهيئة.



9. تحديد المراسي بكافة أنواعها، والموانئ، والترخيص بإنشائها وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها والرسو عليها، بعد الحصول على موافقة وزارات الدفاع، والداخلية، والموارد المائية والري بالنسبة لمواقع الموانئ والمراسي، وتعفى وزارة الدفاع، من الحصول على هذه التراخيص.



10.إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب، والبضائع والمهمات والمواد بكافة أنواعها، والحاويات وتعفى وزارة الدفاع من الحصول على هذه التراخيص.



11. تحديد الخطوط الملاحية، وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، بعد التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، وتعفى وزارة الدفاع من الحصول على هذه التراخيص.



12.إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، بعد أخذ رأي وزارة الدفاع، وموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وذلك بغرض إنشاء، وإدارة وتشغيل، وصيانة، واستغلال الموانئ والمراسي النهرية، والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة، والقنوات الملاحية، وكافة أعمال النقل النهري، والقيام بأي من الأعمال التي تدخل في نطاق أغراضها.

مشروعات هيئة النقل النهري للنهوض بالمرفق

وقدمت هيئة النقل النهري مشروعات من أجل النهوض ب>ا المرفق أبرزها

مشروع التاكسى النهري .

مشروع الأتوبيس النهري.

مشروعات النقل النهري السياحى.

مشروع الربط النهري بين مصر وأفريقيا عبر مشروع وادي النيل للنقل النهري.

مشروع نقل البضائع نهريًّا.

مشروعات الأهوسة النهرية .

مشروع التموين لنقل السلع التموينية نهريًّا.

مشروع الربط بين المواني الجافة والنهرية.

مشروع تكريك وانشاء علامات إرشادية لنهر النيل .

مشروع ميكنة الملاحة النهرية.

مشروع غرف التحكم والرقابة النهرية .

يُشار إلي أن الهيئة العامة للنقل النهري، هيئة خدمية لها الشخصية الاعتبارية تتبع الوزير المختص، ومقرها الرئيس القاهرة الكبرى، ويجوز للهيئة أن تنشئ مناطق وفروعًا ومكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية لممارسة مهامها.

وتهدف الهيئة إلى تنمية الاقتصاد القومي عن طريق رفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره في التنمية القومية.