الإثنين 27 نوفمبر 2023
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حوادث

حبس مزارع قتل صديقه لتعثره في سداد ديونه بأسيوط

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أمرت النيابة العامة، بحبس مزارع قتل صديقه لتعثره في سداد ديونه بأسيوط 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا.

 

 مزارع  قتل صديقه لتعثره فى سداد ديونه

وكان مركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط تلقى بلاغا بالعثور على جثة عامل، مقيم بدائرة المركز وبها عيار نارى بالصدر بأرض زراعية كائنة بدائرة المركز.

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وبالفحص تبين قيام مزارع، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجني عليه من سلاح كان بحوزته مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته، وذلك لوجود خلافات مالية بينهما.

 

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وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم (بندقية آلية وخزينة، وعدد من الطلقات) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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