الإثنين 27 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط 4 أطنان سكر وأرز محجوب عن الأسواق بالمعادى وباب الشعرية

ضبط مصنع ومخزن بداخلهما
ضبط مصنع ومخزن بداخلهما سكر وأرز،فيتو

تمكنت مباحث القاهرة، من ضبط مصنع ومخزن بداخلهما أكثر من 4 أطنان سكر وأرز  بالمعادى وباب الشعرية.

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 وأسفرت جهود إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة عن ضبط (صاحب مصنع لتعبئة السكر- كائن بدائرة قسم شرطة المعادى) لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كمية كبيرة من السلع الغذائية "سكر" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعُثر بداخل المصنع على (1,900 طن سكر).
 
كما تم  ضبط (مسئول عن مخزن سلع تموينية- كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية لقيامه بتجميع السلع التموينية المدعمة والمحظور تجميعها) لبيعها فى السوق السوداء بدون وجه حق لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعثر بداخل المخزن على(1,180 طن سكر تموين "مدعم"- ٤٠٠ كيلو جرام سكر حر- ٤٣٠ كيلو جرام أرز- ١٦٠ كيلو جرام زيت طعام).

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وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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