الإثنين 27 نوفمبر 2023
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حوادث

أمن المنافذ يحرر 39 قضية متنوعة وينفذ 297 حكما قضائيا

أمن المنافذ، فيتو
أمن المنافذ، فيتو

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب  ومخالفات الإجراءات الجمركية من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

ضبط 4 أطنان سكر وأرز محجوب عن الأسواق بالمعادى وباب الشعرية

ضبط 8 قضايا مخدرات وتنفيذ 831 حكما قضائيا فى أسوان ودمياط

 

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 5 قضايا لتهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وقضية حيازة المواد والأقراص المخدرة، 2348 مخالفة مرورية متنوعة، و29 قضية فى مجال الأمن العام، 4 قضايا فى جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات وتنفيذ 297 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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أجهزة وزارة الداخلية قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية قطاع أمن المنافذ مخالفة مرورية متنوعة مخالفات الاجراءات الجمركية

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