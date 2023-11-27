أمن المنافذ يحرر 39 قضية متنوعة وينفذ 297 حكما قضائيا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 5 قضايا لتهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وقضية حيازة المواد والأقراص المخدرة، 2348 مخالفة مرورية متنوعة، و29 قضية فى مجال الأمن العام، 4 قضايا فى جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات وتنفيذ 297 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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