خارجية الأردن: على إسرائيل أن تدرك أنها لن تستطيع تهجير سكان غزة قسريا

العدوان الإسرائيلي على غزة، أعلن وزير الخارجية الأردني،اليوم أن إسرائيل عليها أن تدرك أنها لن تستطيع تهجير السكان قسريا مرة أخرى من قطاع غزة.

بينما قال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، إن "التحصين الذي تحظى به إسرائيل دوليًا بدأ يزول تدريجيًا" بسبب حربها على غزة، فيما أكد أن اتفاقية إمداد الغاز للأردن المبرمة بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وشركة نوبل انيرجي، "ليست على طاولة الإلغاء".

وجاءت تصريحات الخصاونة، خلال مقابلة مع برنامج "صوت المملكة" المُذاع عبر قناة المملكة الأردنية الرسمية، تحدث فيها عن منطلقات الموقف الأردني من "العدوان الإسرائيلي" على قطاع غزة، والمسار الإنساني الذي انتهجه الأردن تجاه غزة والضفة الغربية، إذ أكد أن التعامل معهما يتم "كوحدة جغرافية واحدة لا تقبل الفصل".

وارتكز الخصاونة في حديثه الذي اتسم بإيقاع متناغم ومتسارع عرج فيه على ملفات داخلية وخارجية، إلى 3 منطلقات رئيسية في الموقف الأردني المتدرج، التي أوضحها في رفض كل أشكال التهجير القسري للفلسطينيين، سواء من الضفة الغربية أو قطاع غزة للأردن، والوصول إلى مرحلة تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار في غزة، والدخول في مرحلة اشتباك سياسي وفق سياقات حل الدولتين للقضية الفلسطينية، وبدء مفاوضات "جادة ومحددة بأطر زمنية" تفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية، تتضمن قضايا الحل النهائي من اللاجئين والحدود.

وقبل وقت سابق حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، من تزايد موجات العنف والإرهاب خلال الفترة القادمة في حال استمرار العدوان على غزة.

استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة يهدد العالم

وطالب المسؤول الأوروبي بضرورة تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، وذلك مع اقتراب الهدنة الحالية على الإنتهاء لأنها في يومها الرابع.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن تل تنتظر رد حماس بشأن تمديد الهدنة ليوم إضافي مقابل إخلاء سبيل 10 أسرى.

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تمديد الهدنة الإنسانية في غزة

وبالأمس الأحد ناقش مجلس الحرب الإسرائيلي إمكانية تمديد الهدنة من يومين إلى 4 أيام، وقال مصدر إن شروط التمديد تظل دون تغيير عن الاتفاق الأصلي، مما يعني أن حماس بحاجة إلى إطلاق سراح 10 رهائن إضافيين مقابل كل يوم إضافي من توقف القتال.

وبالأمس الأحد، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس،في بيان صادر عنها، أنها تسعى إلى تمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأيام الأربعة، من خلال البحث الجاد لزيادة عدد المفرج عنهم من الأسرى.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، أمس الأحد، أن مصدرا مقربا من حركة المقاومة الفلسطينية حماس”، أكد موافقة الحركة على تمديد الهدنة ما بين يومين و4 أيام.

اتفاق تمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل

وفي السياق ذاته كشفت تقارير عبرية الأحد، أن مجلس الحرب في دولة الاحتلال الإسرائيلية سيجتمع الليلة لبحث إمكانية تمديد الهدنة في غزة.

وفي وقت سابق من أمس الأحد، ذكرت تقارير إعلامية أمريكية، أن هناك محاولات كبيرة لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة لمدة 4 أيام أخرى على الأقل، وذلك لضمان إطلاق سراح جميع الأطفال والنساء.

تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة

ومن جانبها أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير لها، بأن فرق التفاوض تواصل إجراء محادثات محمومة خلال وقف إطلاق النار الحالي في غزة .

وبحسب الصحيفة يأمل الوسطاء في ضمان استمرار وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام أخرى على الأقل بعد اليوم الاثنين كما هو مخطط له، مما سيسمح بالإفراج عن ما بين 40 إلى 50 آخرين من النساء والأطفال.

وتأتي هذه الاتصالات على خلفية رغبة المفاوضين في تأمين إطلاق سراح جميع النساء والأطفال الأسرى قبل استمرار القتال، علاوة على ذلك، حتى هذه اللحظة لم يتم إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين الذين وردت أسماؤهم في قائمة الإفراج في الصفقة الأصلية، وهو ما يقلق البيت الأبيض، الذي يرغب في ضمان إطلاق سراح الأسرى الذين يحملون الجنسية الأمريكية.

رجح مصدر إسرائيلي مسؤول، أمس الأحد، تأخر تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس والاحتلال الإسرائيلي ضمن اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة، في يومها الثالث.