الأحد 26 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بعد استشهاده، معلومات عن أحمد الغندور الرجل الثالث في قيادة كتائب القسام

حماس، فيتو
حماس، فيتو

أكدت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، استشهاد أحد أبرز قادتها العسكريين في غارة إسرائيلية استهدفته قبل أيام، بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافه قبل نحو أسبوع.

وقالت "القسام" في بيانها إنها "تنعى عضو المجلس العسكري وقائد لواء شمال القطاع أحمد الغندور"، كما نعت إلى جانبه عددًا من قادتها العسكريين وهم وائل رجب، ورأفت سلمان، وأيمن صيام.

الرجل الثالث في قيادة كتائب القسام

الغندور هو الرجل الثالث في قيادة كتائب القسام، بعد محمد الضيف القائد العام لها ونائبه مروان عيسى، كما إنه من أقدم المطلوبين على قوائم الاغتيال الإسرائيلية بسبب نشاطه العسكري.

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ونجا الغندور من خمس محاولات اغتيال للاحتلال على الأقل، كان آخرها خلال المواجهة العسكرية بين حماس وإسرائيل عام 2021، وأخرى خلال الحرب على قطاع غزة عام 2014.

وفي أبريل عام 2017، أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية أحمد الغندور، على قوائم الإرهاب الأمريكية بتهمة ارتكابه أو خطر ارتكابه أعمال إرهاب تهدد الأمن القومي، وفق بيان الخارجية الأمريكية في حينه.

ومن بين الاتهامات التي وجهتها واشنطن للغندور، وقوفه خلف عملية اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط من موقع عسكري شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والذي أفرجت عنه حماس في صفقة تبادل جرت عام 2011، إضافة إلى نشاطه العسكري.

والغندور هو ثاني أعضاء المجلس العسكري للجناح المسلح لحركة حماس الذين تغتالهم إسرائيل خلال الحرب في قطاع غزة، والتي اندلعت عقب هجوم مباغت للحركة في السابع من الشهر الماضي، بعد أيمن نوفل الذي اغتالته إسرائيل في وقت سابق، في قصف منزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

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