بينهم قائد لواء شمال غزة، كتائب القسام تعلن استشهاد 4 من مسئوليها العسكريين
أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الأحد، استشهاد 4 من قادتها العسكريين من بينهم قائد لواء شمال غزة أحمد الغندور.
رصاص الاحتلال في تل الهوى
ونعت كتائب القسام في بيان صادر اليوم الأحد، القادة العسكريين وهم أحمد الغندور، ووائل رجب ورأفت سلمان وأيمن صيام.
إطلاق الرصاص بغزة ومحيط المستشفى الإندونيسي
وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت اليوم الأحد، بإصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال في تل الهوى بمدينة غزة ومحيط المستشفى الإندونيسي شمال القطاع.
7 فلسطينيين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال
كما ذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن 7 فلسطينيين استشهدو برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين والبيرة ورام الله.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه اعتقل 9 فلسطينيين وصادر أسلحة وذخائر في جنين بالضفة الغربية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.