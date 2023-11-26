الأحد 26 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

تحت شعار انزل شارك، التحالف الوطني يواصل مؤتمراته لدعم المرشح السيسي

مؤتمر التحالف الوطنى.فيتو
مؤتمر التحالف الوطنى.فيتو

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمحافظة الغربية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة،لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية بجمهورية مصر العربية تحت عنوان " انزل وشارك مصر الأهم ".

جاء  ذلك بحضور الآلاف من ممثلي الجمعيات القاعدية والقيادات الطبيعية بمحافظات الدلتا وعدد من الشخصيات السياسية والأجهزة التنفيذية والنواب والشخصيات العامة، والمواطنين.

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وتم استعراض الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة المصرية،وما تقدمه مؤسسات التحالف الوطني وكياناته من دعم علي مستوى عدد كبير من المشروعات القومية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

كما تم حث المواطنين على ضرورة المشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات للوقوف بجوار الوطن بما يعكس الروح الوطنية التي يتمتع بها أبناء المحافظة وحرصهم على المشاركة السياسية للنهوض بمصرنا الحبيبة.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة مؤتمرات التحالف الوطني الحاشدة لدعم وتأييد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. 

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التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي السيسي الانتخابات الرئاسية

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