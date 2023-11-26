النيابة تكشف سبب وفاة طالبة التبين

كشفت تحقيقات نيابة مايو والتبين الجزئية، تفاصيل وفاة فتاة بعد أخذها حقنة دون إجراء اختبار الحساسية لها؛ بمنطقة التبين جنوب محافظة القاهرة.

وتبين من التحقيقات الأولية أن الفتاة المتوفية تبلغ من العمر 12 سنة وتعاني من حصوات في الكلى، وذهبت إلى إحدى الصيدليات في التبين للحصول على العلاج.

وتقابلت الفتاة المتوفية مع مساعدة صيدلي تعمل في الصيدلية وقامت الأخيرة بإعطائها حقنة دون إجراء اختبار الحساسية لها؛ فتدهورت حالتها الصحية، ولفظت أنفاسها الأخيرة.

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كما تبين من التحريات الأولية أن الحقنة التي حصلت عليها الفتاة المتوفية هي مضاد حيوي، ولابد من إجراء اختبار الحساسية للمريض قبل الحصول عليها، وهذا لم يحدث في الواقعة.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا مفاده وفاة طالبة بسبب إعطائها حقنة دون إجراء اختبار الحساسية لها بمنطقة التبين.

وبإجراء التحريات تبين أن فتاة تعمل مساعدة في صيدلية أعطت الحقنة للطالبة دون إجراء اختبار الحساسية لها، فتدهورت حالتها الصحية وتوفت في الحال.

وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التبين من ضبط الفتاة العاملة في الصيدلية، وتم تحرير محضرا بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.