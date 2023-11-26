الأحد 26 نوفمبر 2023
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منوعات

يرغبون في الاستحمام، رئيس وزراء تايلاند يطمئن شعبه على صحة الأسرى المفرج عنهم

الأسرى التايلنديون،
الأسرى التايلنديون، فيتو

صفقة تبادل الأسرى، طمأن رئيس الوزراء التايلاندي، سريتا تافيسين، الأحد، البلاد على وضع أربعة من مواطنيه ممن أفرجت عنهم حماس ضمن الدفعة الثانية من الرهائن بغزة.

وقال تافيسين على موقع إكس للتواصل الاجتماعي، إن أربعة مواطنين تايلانديين أفرج عنهم من بين 17 أفرجت عنهم الحركة ضمن اتفاق مع إسرائيل، والباقي هم 13 إسرائيليا. 

وأضاف تافيسين بعد إطلاق سراح الرهائن في وقت متأخر أمس السبت "الجميع آمنون وفي المجمل صحتهم النفسية جيدة ويمكنهم الحديث على نحو طبيعي".

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وتابع: "يرغبون في الاستحمام والاتصال بأقاربهم".

صفقة تبادل الأسرى

 تسلمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي القائمة الثالثة بأسماء الرهائن المنتظر الإفراج عنهم اليوم الأحد، وفقا لما أعلنته فضائية العربية الحدث ووسائل إعلام أخرى.

سجن عوفر العسكري

أفرجت السلطات الإسرائيلية عن 39 معتقلا، بينهم 6 سيدات و33 طفلا، عند سجن "عوفر" العسكري" في بلدة بيتونيا غربي مدينة رام الله، ومن معتقل "المسكوبية" في مدينة القدس، وذلك ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والمعتقلين بين حماس وإسرائيل بموجب اتفاق الهدنة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، إن حافلة ومركبات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، نقلت عددا من المعتقلين المفرج عنهم، من سجن عوفر العسكري إلى بلدية البيرة، في حين تم الإفراج عن المعتقلات المقدسيات وعددهن 5 وطفل، من معتقل "المسكوبية"، حيث كانت عائلاتهم باستقبالهم.

واستقبل مئات المواطنين، المعتقلين المفرج عنهم في ساحة بلدية البيرة، مرددين الشعارات المهنئة بالإفراج عنهم، وأخرى داعية إلى الإفراج عن كافة المعتقلين في السجون الإسرائيلية، بحسب وفا.

الهدنة الإنسانية

ومنذ ساعات المساء الأولى، توافد مئات المواطنين وذوي المعتقلات والمعتقلين تباعا أمام مدخل سجن "عوفر" العسكري، وساحة بلدية البيرة حيث تم استقبال بناتهم وأبنائهم المنوي الإفراج عنهم.

وفي القدس، منعت القوات الإسرائيلية أهالي المعتقلات من الاحتفال، أو استقبال المهنئين في المنزل، وعرقلة وصول المعتقلة المفرج عنها إسراء الجعابيص لعدة ساعات.

ويأتي إطلاق سراح المعتقلين ضمن "الهدنة الإنسانية"، التي دخلت حيز التنفيذ في قطاع غزة الجمعة، بعد عدوان إسرائيلي على قطاع غزة تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن مقتل أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، وتستمر لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من السجون الإسرائيلية، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.

وقالت وفا إن عدد الأسرى في سجون إسرائيل بلغ 7500 أسير، من بينهم 72 من النساء، و250 من الأطفال، فيما أنه اعتقل أكثر من 3 آلاف فلسطيني بعد 7 أكتوبر الماضي.

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صفقة تبادل الأسرى رئيس الوزراء التايلاندي حماس غزة إطلاق سراح الرهائن الهدنة الانسانية

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