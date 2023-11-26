وزير التعليم يكشف موعد تعيين الدفعة الأولى من مسابقة الـ30 ألف معلم

مسابقة الـ30 ألف معلم، قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم: إن الدولة حريصة على انتقاء معلمين يتمتعون بقدرات ونواحٍ شخصية قوية جدا.

نصيحة لمتقدمي مسابقات التعليم

وأكد "حجازي" خلال حديثه بقناة "القاهرة والناس": "سيتم طرح مسابقة لتعيين 30 ألف معلم سنويا، ناصحا المعلمين راغبي التعيين إعداد أنفسهم بمكونات الامتحان الخمسة التخصصية والتربوية والثقافة العامة واللغة والتكنولوجيا.



موعد تعيين الدفعة الأولى من المعلمين

وأوضح: الـ16 ألف معلم ممن اجتازوا كل الإختبارات والتدريبات في المسابقة الأولى، خلال مطلع الأسبوع الجاري سيكون معهم الشهادات المؤمنة التي من خلالها سيتم توقيع العقود، معقبا:"بنقولهم مبروك".



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مصير الـ12

وتابع: الـ12 الناجحين بالتنظيم والإدارة فقط لن يعيدوا كافة الاختبارات، ومن لم يجتز التدريبات أمامه فرصة ثانية لإعادة التدريبات، معقبا:"فرصتكم محفوظة وبنصحهم إنهم يشتغلوا على نفسهم".



مسابقة 30 ألف معلم

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تسكين المعلمين الجدد الذين اجتازوا الاختبارات بنجاح فى مسابقة تعيين 30 ألف معلم للسنة الأولى، يتم وفق العنوان الثابت ببطاقة المعلم وقت التقديم على المسابقة.

المستندات المطلوبة للتعيين بمسابقة 30 ألف معلم

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه يجب على جميع الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم بالمرحلة الأولى، استيفاء مسوغات التعيين وتحضير جميع المستندات المطلوبة للتعيين؛ لأنه سيتم استلام العمل فى الإدارة التعليمية الموزع عليها الأسبوع الحالي.



مسابقة 30 ألف معلم المرحلة الأولى

وأوضحت مديريات التربية والتعليم أن الأوراق المطلوبة من المعلمين الجدد الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم بالمرحلة الأولى للتعيين بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي 2023-2024.