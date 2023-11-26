الأرصاد تحذر من الرياح المثيرة للرمال وسقوط الأمطار

حالة الطقس، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ولطيف على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية فى منشور لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،: استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وخليج السويس وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد والذي تنخفض معه مستوى الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

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سقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة

وتوقعت سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، موضحة أن هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط ليصل ارتفاع الموج من ( ٣_ ٥) أمتار.



وأكدت أنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة مقارنة بمعدل من ٢-٣ درجات على أغلب الأنحاء كما تظل الأجواء باردة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح.



وعن درجة الحرارة أوضحت أنه من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة ٢٥ درجة مئوية.



طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس غائم على القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)



جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوى وهى:



اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس(مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء)

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها، وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء ومصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.



الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلي سطح الأرض ويرفع نسبة رطوبة الهواء.

