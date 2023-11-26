الأحد 26 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع على الفلسطينيين أمام سجن عوفر برام الله (فيديو)

جيش الاحتلال يطلق
جيش الاحتلال يطلق قنابل الغاز على الفلسطينين، فيتو

أخبار غزة الآن، نشرت مواقع ووسائل إعلام فلسطينية، منذ قليل، مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه الأهالي والشباب قرب بوابة سجن عوفر غرب رام الله.

وأكدت أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة 5 أشخاص بسبب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي على الأهالي، موضحة أن قوات الاحتلال تستهدف الطواقم الطبية والصحفية، وتعتدي عليهم في محيط سجن "عوفر" غرب رام الله.

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جيش الاحتلال يحقق مع الأسرى المحررين

ومن جانب آخر، كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن في بيان صادر عنه أمس السبت، أنه ملتزم بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ضمن الاتفاق الموقع مع حماس.

وأكد جيش الاحتلال  في بيانه، أنه يتم فحص كافة الشاحنات التي تدخل إلى غزة بمساعدة أمريكية، مشيرًا إلى انه قام بالتحقيق مع كل الأسرى المفرج عنهم.

ويأتي ذلك بعد نجاح الجهود المصرية في إتمام المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس والتي كانت متعطلة.


دور مصري كبير لإنقاذ اتفاق تبادل الأسرى

وكانت صفقة الأسرى والهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس على شفا الانهيار، بسبب فشل إتمام المرحلة الثانية من الاتفاق بسبب انتهاكات جيش الاحتلال.
وبعد خروج المتحدث باسم جيش الاحتلال والتحذير من بدء العدوان على غزة مجددًا وإعلان المقاومة الفلسطينية تأخير صفقة تحرير الأسرى، تدخلت مصر، الراعي الأول  لهذه الصفقة، على الفور على خط الأزمة ونجحت في إنهائها.
وبحسب تقارير إعلامية أمس السبت، فإن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، تتضمن 13 إسرائيليًّا ستفرج عنهم حماس هم: 5 سيدات و8 أطفال مقابل 39 فلسطينيًّا.
وفي السياق ذاته، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، في بيان صادر عنها أمس السبت، أنها حصلت على ضوء أخضر لبدء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
وعلى الجانب الآخر، كشفت  حركة حماس، في بيان صادر عنها أمس السبت، عن إطلاق سراح  الدفعة الثانية من  الأسرى الإسرائيليين لديها.

 

الدفعة الثانية من صفقة تحرير الأسرى

وأضافت حركة حماس في بيانها أنها استجابت للجهود المصرية لاستكمال اتفاق الهدنة، وذلك بعد تعطلها بسبب انتهاكات  جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته، أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، ببدء تحرك الصليب الأحمر لاستلام المحتجزين لدى حماس وهم 13 إسرائيليًّا و7 من رعايا دول أخرى.

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