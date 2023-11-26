خلاف بين لجنة التخطيط بالأهلي وكولر بسبب صفقة عمر كمال

أكد أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يفضل خروج خالد عبد الفتاح في صفقة عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر، في يناير المقبل.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "لا توجد أي أزمات في صفقة عمر كمال عبد الواحد، ولكن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ترغب في خروج صلاح محسن والإبقاء على عبد الفتاح داخل الفريق".

وأضاف أمير هشام: "كولر يريد الإبقاء على محسن بسبب رغبته في سد ثغرة الخط الأمامي، ولكن التخطيط ترى أن خروجه سيكون أفضل وسيتم الحسم في الاجتماع المقبل".

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الاهلي وميدياما

وفاز النادي الأهلي على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق النادي الأهلي مباراته المقبلة، وذلك بعد فوزه علي ميدياما الغاني، حيث من المقرر أن يواجه نظيره سموحة في الجولة السابعة من بطولة الدوري الثلاثاء المقبل في السابعة مساء على ملعب ستاد السلام.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

وحاول الأهلي خطف هدف أول عن طريق حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وأيضا إمام عاشور ولكن لم يستطيع الوصول للشباك في أول 30 دقيقة.

واستمر الضغط من الأهلي مع انطلاق الشوط الثاني ولكن دون وصول للشباك حتى الدقيقة 60.

قبل أن يسجل كهربا أول أهداف الأهلي بعد عرضية من إمام عاشور في الدقيقة 66.

بعدها نجح حسين الشحات في تسجيل ثاني الأهداف للأهلي في الدقيقة 75 ثم سجل البديل صلاح محسن الهدف الثالث ليؤمن انتصار الأحمر بأول 3 نقاط في المجموعة الرابعة.

الأهلي في المجموعة الرابعة

ويقع الأهلى على رأس المجموعة الرابعة التي تضم كلًّا من:

شباب بلوزداد الجزائري.

يانج أفريكانز التنزاني.

ميدياما الغاني.

تأهل الأهلي إلى دور المجموعات

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024، بعد الفوز على فريق سان جورج الإثيوبي في لقاء دور الـ 32 بمجموع المباراتين بنتيجة 7-0.