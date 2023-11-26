الأحد 26 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

زلزال يضرب تايوان

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

 ضرب زلزال مباني العاصمة التايوانية تايبيه، اليوم الأحد، لكن لم ترد أنباء حتى الآن عن أضرار.

إلى ذلك، قال المكتب المركزي للأرصاد الجوية في تايوان إن مركز الزلزال في البحر قبالة الساحل الشرقي للجزيرة.

 

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زلزال تايوان المكتب المركزي للأرصاد الجوية العاصمة التايوانية تايبيه

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