زلزال يضرب تايوان

ضرب زلزال مباني العاصمة التايوانية تايبيه، اليوم الأحد، لكن لم ترد أنباء حتى الآن عن أضرار.

إلى ذلك، قال المكتب المركزي للأرصاد الجوية في تايوان إن مركز الزلزال في البحر قبالة الساحل الشرقي للجزيرة.

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