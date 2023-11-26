نقل المحتجزات الإسرائيليات عبر معبر رفح لتسليمهن إلى إسرائيل (صور)
صفقة الأسرى، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل منذ قليل، أن الأطقم الطبية المصرية أجرت الفحوصات اللازمة للمحتجزين الإسرائيليين والتايلانديين عقب وصولهم لمعبر رفح من الجانب المصري؛ تمهيدا لتسليمهم للجانب الإسرائيلي.
المحتجزات الإسرائيليات
وعرضت "القاهرة الإخبارية" صورا خاصة لوصول المحتجزات الإسرائيليات، وبرفقتهن عدد من الأطفال.
نقل المحتجزات الإسرائيليات
وأكدت "القاهرة الإخبارية" نقل المحتجزات الإسرائيليات عبر معبر رفح لتسليمهن للجانب الإسرائيلي.
صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، ووصل ١٣ إسرائيليًّا و٤ من تايلاند، إلى معبر رفح المصري تمهيدًا لتسليهم إلى تل أبيب.
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