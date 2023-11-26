الأحد 26 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

نقل المحتجزات الإسرائيليات عبر معبر رفح لتسليمهن إلى إسرائيل (صور)

المحتجزات الإسرائيليات،
المحتجزات الإسرائيليات، فيتو

صفقة الأسرى، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل منذ قليل، أن الأطقم الطبية المصرية أجرت الفحوصات اللازمة للمحتجزين الإسرائيليين والتايلانديين عقب وصولهم لمعبر رفح من الجانب المصري؛ تمهيدا لتسليمهم للجانب الإسرائيلي.
 

المحتجزات الإسرائيليات

وعرضت "القاهرة الإخبارية" صورا خاصة لوصول المحتجزات الإسرائيليات، وبرفقتهن عدد من الأطفال.
 

نقل المحتجزات الإسرائيليات 

وأكدت "القاهرة الإخبارية" نقل المحتجزات الإسرائيليات عبر معبر رفح لتسليمهن للجانب الإسرائيلي.

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وصول 13 أسيرا إسرائيليا و4 من تايلاند إلى معبر رفح المصري (فيديو)

مصدر رفيع المستوى: تجاوزنا العقبات التي واجهت عملية تبادل المحتجزين واستمرار الهدنة

 

صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، ووصل ١٣ إسرائيليًّا و٤ من تايلاند، إلى معبر رفح المصري تمهيدًا لتسليهم إلى تل أبيب.

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