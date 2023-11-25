السبت 25 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

الفلسطيني أحمد براك لأول مرة على شاشة التليفزيون المصري

د. أحمد براك، فيتو
د. أحمد براك، فيتو

يحل الدكتور أحمد براك، عضو اللجنة الاستشارية العليا بالمحكمة الجنائية الدولية لاختيار قضاة قارة آسيا والوزير والنائب العام في فلسطين الأسبق وأستاذ القانون الجنائي، ببرنامج “مباشر من مصر” فى حلقة هنا فلسطين من الفضائية المصرية. 

 

الدكتور أحمد براك فى مباشر من مصر

 وذلك للحديث عن آليات ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي عن الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو الجرائم السابقة، وما هي الآليات الدولية والوطنية والاقليمية لملاحقة الاحتلال الإسرائيلي الدولية سواء ملاحقة في فلسطين أو الدول الأوروبية أو امام المحكمة الجنائية الدولية وماذا حدث في هذا الموضوع والتطورات التي تمت..
وآلية إنشاء محكمة جنائية خاصة للوضع في فلسطين.

 

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كما يناقش أيضا القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بالنسبة لوضع الأراضي الفلسطينية المحتلة ومشروعية الاحتلال وتأثيرها على الوضع العالمي وفلسطين والمنطقة،وكيف يحصل الشعب الفلسطيني بالانصاف لحقوقه.


ويعطي د براك  انفرادا لفريق عمل البرنامج بنشر واذاعة  أوراق القضية التي رفعها المحامي الفرنسي جيل ان روبرت من ليون بفرنسا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية كما يتحدث عن دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية وكلمة الرئيس السيسي عن امتزاج الدم المصري والفلسطيني، من أجل أرض فلسطين وعدم تصفية القضية الفلسطينية ولا تهجير لأهالي غزة وفلسطين من أراضيهم وان أرض سيناء خط أحمر.

 

أيضا يذيع البرنامج تقرير مصور عن مجازر الاحتلال الإسرائيلي في إقليم غزة كانت الاعلامية نائلة فاروق قد أعطت توجيهات بتوثيق جرائم ومجازر  الاحتلال في غزة التي يرتكبها ضد الأطفال و الابرياء والمدنيين وقصف المستشفيات، لتكون وثيقة إدانة امام المجتمع الدولي والدعم الإعلامي للدولة المصرية للقضية الفلسطينية.

 

يشار إلى أنه تم تخصيص حلقة الأحد من برنامج مباشر من مصر باسم هنا فلسطين من الفضائية المصرية   البرنامج تقديم ايمان العقاد ومريم بدر اخراج شريف الجمال وحسام احمد اعداد ثناء عبد الباسط  ورئيس تحرير علي عثمان واشراف خالد الاتربي رئيس القناة الفضائية المصرية ويذاع في ٧ مساء على الهواء مباشرةً.

 

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