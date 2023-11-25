أكاديمية الشرطة تنظم ورشة العمل التدريبية الثلاثين للكوادر الإدارية بالدولة 

نظمت أكاديمية الشرطة بمقر مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية "مركز بحوث الشرطة" ورشة العمل التدريبية الثلاثين، الموجهة للكوادر الإدارية بـ(الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء – مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار- وزارتى "التخطيط والتنمية الإقتصادية – التعاون الدولى") تحت عنوان (دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدول) خلال الفترة من (19 – 23/11/2023م) والتى شهدت مشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

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وإدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية المشاركة فى تنمية الوعي المجتمعى للمواطنين، استهدفت الدورة عدد من الموضوعات المختلفة المتصلة بالأمن القومي من أبرزها (تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع ومشروعات تقسيم منطقة الشرق الأوسط - حرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة، وآليات وأدوات هدم الدول من الداخل - "الإرهاب والشائعات والحروب النفسية" تخريب الإقتصاد والتدخلات الخارجية والتمويل الأجنبى للأنشطة الهدامة- إستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتزييف الوعى وإثارة الرأى العام - الإعلام الموجه ودوره فى إسقاط الدول من الداخل- جهود الدولة المصرية في كافة المجالات لمواجهة تلك المخططات).

كما يُعد تنظيم هذه الورشة إستمرارًا للدور الرائد الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.