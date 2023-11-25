منتدى شباب العالم يطلق مبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية لتعزيز الأمان بمناطق النزاع
أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن إطلاق مبادرة جديدة بعنوان "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، وذلك انطلاقا من الدور المحوري الذي يلعبه منتدى شباب العالم في نشر مبادئ السلام والتنمية والإبداع.
ويدعو منتدى شباب العالم كافة نشطاء ومؤثري العالم الحريصين على نبذ العنف ونشر قيم التسامح ودعم ضحايا الحروب والنزاعات للمشاركة في تلك المبادرة.
وتأتي هذه المبادرة بهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة هذه التحديات وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، وسعيا لترسيخ القواعد البناءة في وجدان الشباب، بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين، وصولًا إلى تحقيق السلام والعدالة في دول العالم.
ويأتي ذلك في إطار حرص منتدى شباب العالم على تقديم الدعم وإحلال السلام في كافة أرجاء العالم، وإيمانًا منه أن للسلام أن ينال استحقاقه، وأن للحرب أن تضع أوزارها.
وتدمج مبادرة "شباب من أجل إحياء الانسانية" بين التأثير والدعم الإنساني والجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنيين في مناطق النزاع.
وتنطلق فعاليات المبادرة على مدار ثلاثة أيام متتالية في مدينة شرم الشيخ بسيناء، وتتضمن مجموعة جلسات حوارية تفاعلية
مفتوحة لجميع المشاركين، بالإضافة إلى عدد من الفاعليات واللقاءات الإعلامية.
وللتسجيل والمشاركة والحضور عبر الرابط التالي: https://register.wyfegypt.com.
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