ضبط تشكيل عصابي بسوهاج وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة والأسلحة

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مكافحة المخدرات من ضبط عناصر تشكيل عصابى بسوهاج وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة والأسلحة والذخائر.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمون بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (2,500 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو"– بندقية آلية و10 خزائن - فرد خرطوش – طبنجة - عدد من الطلقات - 2 دراجة نارية "بدون لوحات"- 2 سلاح أبيض- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,250,000 جنيه تقريبًا).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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