الأمن العام يضبط تشكيلا عصابيا لتزوير المحررات الرسمية بالقليوبية

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، شخصين بالقليوبية لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها بمقابل مادى.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (4 أختام شعار الجمهورية و9 أكلاشيهات "منسوبين لجهات مختلفة"- 4 أجهزة تستخدم فـى التزوير- 254 أصول وصور لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير- - 18 أصل وصور مصدرات خالية البيانات ومحررات بأسماء أشخاص).



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وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.