الخنازير الخارقة، تأكل كل شيء وتنشر الأمراض وتقتل البشر

فشلت كندا في القضاء على "الخنازير الخارقة" فصارت تهدد بغزو الولايات المتحدة.. وتمثل الخنازير البرية التي تجوب ألبرتا وساسكاتشوان ومانيتوبا تهديدا جديدا، في كندا.

خنازير خارج السيطرة

وهذه السلالات غالبا ما تكون عبارة عن سلالات مختلطة تجمع بين مهارات البقاء على قيد الحياة التي تتمتع بها الخنازير الأوراسية البرية مع الحجم والخصوبة العالية للخنازير المحلية لإنشاء "خنزير خارق" ينتشر خارج نطاق السيطرة.

وفي السياق، يصف رايان بروك، الأستاذ في جامعة ساسكاتشوان وأحد الخبراء الكنديين الرائدين في هذه المشكلة، الخنازير الوحشية بأنها "الحيوان الأكثر عدوانية على هذا الكوكب" و"حطام القطار البيئي".

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تربية الخنازير البرية

الغريب أن هذه الخنازير ليست أصلية في أمريكا الشمالية، حيث يقول بروك إنه على الرغم من أنها جابت أجزاء من القارة لعدة قرون، فإن مشكلة كندا تعود إلى الثمانينيات عندما شجعت المزارعين على تربية الخنازير البرية.

وقد انهار السوق في كندا بعد أن بلغ ذروته في عام 2001، فقام بعض المزارعين المحبطين بقطع أسوار الخنازير، مما أدى إلى إطلاق سراح الحيوانات الشرسة.

حمى الخنازير الإفريقية

وكانت المفاجأة أن الخنازير تمكنت من البقاء على قيد الحياة خلال فصول الشتاء الكندية.. فهي ذكية وقابلة للتكيف وفروية، تأكل أي شيء، بما في ذلك المحاصيل، ويمكنها نشر أمراض مدمرة في مزارع الخنازير مثل حمى الخنازير الإفريقية.

أيضا فهي تتكاثر بسرعة، حيث يمكن أن يكون لدى الخنزيرة الواحدة ستة خنازير صغيرة كما أنها تحمل مرتين في السنة.

خسائر بـ 2.5 مليار دولار

وتقدر الخسائر التي تسببها الخنازير البرية بنحو 2.5 مليار دولار للمحاصيل الأمريكية كل عام، معظمها في الولايات الجنوبية مثل تكساس.

كما أنها يمكن أن تكون عدوانية تجاه البشر، حيث قُتلت امرأة في تكساس على يد خنازير برية في عام 2019.