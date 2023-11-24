الجمعة 24 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط 3 أشخاص لقيامهما بالاتجار في الحشيش والاستروكس بالقاهرة

المتهمان، فيتو
المتهمان، فيتو

 في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش).

 

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة دار السلام.. وبحوزته (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 2,500 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام ).

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وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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