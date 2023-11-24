الجمعة 24 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

السيسي: آلاف الفلسطينيين سقطوا في حرب غزة أغلبهم من النساء والأطفال

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي معاناة أهالي قطاع غزة من التصعيد العسكري الإسرائيلي.

وأكد الرئيس السيسي، أن آلاف الفلسطينيين سقطوا شهداء في حرب غزة أغلبهم من النساء والأطفال. 

جاء ذلك خلال مؤتمر مشترك بقصر الاتحادية  بين الرئيس السيسي و"بيدرو سانشيز" رئيس وزراء أسبانيا، و"ألكسندر دي كرو" رئيس وزراء بلجيكا.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية كل من  "بيدرو سانشيز" رئيس وزراء أسبانيا، و"ألكسندر دي كرو" رئيس وزراء بلجيكا لعقد مباحثات ثلاثية مشتركة بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

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وشهدت المباحثات الجهود المصرية التي تأتي في إطار حرص مصر على حقن الدماء وتحقيق الاستقرار في المنطقة، وضرورة العمل على البناء على الهدنة الإنسانية الحالية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإغاثية والوقود لجميع مناطق القطاع، وتأكيد أهمية العمل في اتجاه الحل السياسي للقضية الفلسطينية استنادًا إلى حل الدولتين.

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الرئيس السيسي التصعيد العسكري الاسرائيلي قطاع غزة

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