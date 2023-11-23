الصحة تنصح مرضى الحساسية بعدم الخروج من المنزل مع نشاط الأتربة العالقة غدا

تزامنا مع التقلبات الجوية وتحذير الأرصاد الجوية من وجود أتربة في الجو غدا الجمعة، وجهت وزارة الصحة نصائح لمرضى حساسية الصدر والأنف للحماية من المضاعفات الصحية الناتجة عن التعرض للأتربة.

نصائح للحماية من الأتربة

ونصحت وزارة الصحة مرضى حساسية الصدر والذين يعانون من ضيق تنفس أو مشكلات في الشـعـب الهوائية بضرورة اتباع هذه التعليمات منها:

١- تجنب الخروج من المنـزل إلا في حـالات الضرورة

٢- تناول مرضى الحساسية للأدوية في مواعيدها وفقا لإرشــادات الطبيب

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ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنازل

٣- ضرورة ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنازل في وجود العاصفة الترابيـة تجنبا لدخـول الأتربــة إلى الشعب الهوائيــة



٤- الجلوس في الأماكن جيدة التهويـة والابتعاد عن الأماكن المزدحمة

٥- شرب كميات من المياه لا تقل عن 2 لتر في اليـوم لتحسين تدفق الـدم إلى الرئتين

٦- الاهتمام بنظافة أرضيـات المنـزل وجميع الأسطح ومسحها بالمنظفات والمطهرات

٧- في حالة الشعور بأي أعراض مرضية أو تنفسية توجه إلى أقرب مستشفى سريعا أو استشر الطبيب المختص



تهدئة وتمتد بعد النشاط البدني.

مرضي حساسية الصدر

كانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الأتربة العالقة نهار غد الجمعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة ليسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ولطيف على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على سيناء، لطيف ليلا.



طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس غائم على القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة في درجة حرارة الغلاف الجوي وهي:

اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس (مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسي لتسخين سطح الأرض والهواء)

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها، وهذا نتيجة الاختلاف في الحرارة النوعية بين اليابسة والماء

مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.

الغطاء النباتي في الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسي كاملا إلي سطح الأرض ويرفع نسبة رطوبة الهواء

تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر