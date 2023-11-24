الجمعة 24 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في دبلن بعد حادث طعن 3 أطفال (صور)

المتظاهرون، فيتو
المتظاهرون، فيتو

أحرق متظاهرون في دبلن، أمس، سيارة واشتبكوا مع عناصر الشرطة، بعد إصابة ثلاثة أطفال في حادث طعن قرب مدرسة نسبته شائعات على وسائل التواصل إلى شخص أجنبي.

وأصيبت فتاة تبلغ خمس سنوات بجروح خطرة، ونُقل أربعة أشخاص آخرين، بينهم طفلان، إلى المستشفى، إثر الحادث الذي وقع ظهرًا قرب مدرسة ابتدائية وسط دبلن.

وخرج مئات الأيرلنديين إلى الشوارع بعد انتشار شائعات عن جنسية المهاجم، حيث اشتبك بعضهم مع الشرطة وهاجموا سياراتها.

Advertisements

وحمَّل قائد الشرطة درو هاريس «فصيلًا مصابًا بالجنون بالكامل ومدفوعًا بعقيدة يمينية متطرفة» مسؤولية الفوضى، محذرًا من انتشار «معلومات مضللة».

وأضاف أن سيارات عدة للشرطة أصيبت، وأظهرت لقطات فيديو اشتعال النار في إحدى السيارات.

وأعلن رئيس الوزراء ليو فاردكار، عن توقيف مشتبه به، فيما قالت الشرطة إنها «تتبع خطًّا محددًا من التحقيق».

وقالت الشرطة، في بيان: «نُقل خمسة مصابين إلى مستشفيات مختلفة في منطقة دبلن».

وأوضحت أن «من بين المصابين رجل وامرأة بالغان وثلاثة أطفال صغار».

وأضافت أن طفلة أصيبت بجروح بالغة، فيما يعالَج الطفلان الآخران من جروح أقل خطورة.

وأكد البيان أن الشرطة تحقق في جميع الاحتمالات بشأن ما وصفه بأنه «حادث خطير يتعلق بالنظام العام». وتتواصل الشرطة مع أهالي الأطفال الثلاثة.

وأعلن المسؤول في الشرطة المحلية، ليام جيراجتي، في مؤتمر صحفي، أن الشرطة لا تبحث عن أي شخص آخر، مؤكدًا أن المحققين استبعدوا أي دافع إرهابي في ضوء العناصر الأولى للتحقيق.

وقال فاردكار إنه يشعر بالصدمة إزاء الحادثة التي وقعت أمام مدرسة ابتدائية، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأضاف، في بيان، أن «أجهزة الطوارئ استجابت بسرعة، ووصلت إلى مكان الحادثة خلال دقائق، وأشكرهم على ذلك».

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

متظاهرون دبلن عناصر الشرطة حادث طعن رئيس الوزراء ليو فاردكار

الأكثر قراءة

تفاصيل سقوط طالب بآداب الإسكندرية من الدور الخامس أثناء امتحان مادة علم النفس (فيديو)

إسرائيل تنشر مقطع فيديو لعملية اغتيال قائد القوة البحرية لحماس

حماس تكشف الضامن لتنفيذ الهدنة في غزة وإتمام صفقة الأسرى (فيديو)

تعليق قوي لملك الأردن على تصريح السيسي بشأن تهجير الفلسطينيين

إبراهيم سعيد يسرد 3 أدلة تؤكد اقتراب أحمد فتوح من الأهلي

غيابه فتح باب القيل والقال، هل يستقيل حسام غالي من الأهلي؟ إبراهيم سعيد يكشف ما حدث

محلل سياسي يكشف أسباب لجوء المقاومة إلى تسليم الرهائن على مراحل

صفية العمري: مصطلح السينما النظيفة كلمة عيب وبتعصبني (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

التدخين شرط ماوريسيو ساري للتدريب في الدوري السعودي

فيديو كليب كاظم الساهر الجديد "hold your fire" يحتوي علي مشاهد من قصف غزة

رويترز: انخفاض مبيعات ماكدونالدز في مصر بنسبة 70% بسبب حملات المقاطعة

أحمد السقا للسيسي: دلوقتي بس عرفنا ليه كنا بنصرف على التسليح

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 23-11-2023 في ختام التعاملات

الطريقة الآمنة للحصول على أفضل العروض الحقيقية بمجال التكنولوجيا خلال الجمعة البيضاء

أسعار الجنيهات الذهب فى الشركات اليوم الخميس 23-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 23-11-2023

المزيد

انفوجراف

مشروبات شتوية تقوي المناعة وتمنح الشعور بالدفء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 24 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 24 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم عصير البرتقال في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة وكسب الأموال

المزيد
الجريدة الرسمية