غرفة القاهرة: المحال التجارية تتسابق في إعلاء شعار صنع في مصر

عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء في مصر، انطلقت فعاليات الجمعة البيضاء اليوم، بخصومات تتراوح من 10 إلى 70 % على منتجات مختلفة في قطاعات عدة، منها الملابس والأحذية والمنتجات الجلدية ومستحضرات التجميل، وحتى الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، وهناك سلاسل غذائية قدمت عروض على منتجاتها حتى الغذائية ضمن فعاليات الجمعة البيضاء.

عروض الجمعة البيضاء في مصر، فيتو

الجمعة البيضاء أصبحت من المواسم الرئيسية المتواجدة على الساحة التجارية بقوة

يقول، شريف يحيى نائب رئيس الغرفة التجارية بمحافظة القاهرة، رئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بالغرفة، إن الجمعة البيضاء أصبحت من المواسم الرئيسية المتواجدة على الساحة التجارية بقوة على مدار السنوات السابقة.

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أراهن دائمًا على ذكاء المستهلك المصري في معرفة جدية عروض الجمعة البيضاء

وأضاف نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة لـ «فيتو» أراهن دائمًا على ذكاء المستهلك المصرى في معرفة جدية عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء، ونؤكد دائمًا بأن التاجر المصري يعلم جيدًا الفترات التي يقبل عليها المستهلك بقوة، وعليه يشارك في جميع الفعاليات والمواسم الرئيسية وغيرها.

شريف يحيى نائب رئيس الغرفة التجارية بمحافظة القاهرة، فيتو

أسباب دفعت المحال التجارية للمشاركة في تخفيضات الجمعة البيضاء

وتابع: أن الحالة التي عليها الأسواق من هدوء نسبي منذ دخول المدارس يحتم على التاجر المصرى والمحلات التجارية والمصانع تقديم عروض وتخفيضات خلال الجمعة البيضاء؛ منها ما ظهر فى الأسواق بالفعل مع نهاية الأسبوع الماضي، وأخرى تظهر هذا الاسبوع.

خصومات وعروض الجمعة البيضاء متفاوتة في المحال التجارية

وأشار إلى أن خصومات وعروض الجمعة البيضاء متفاوتة، لأنه حسب البضائع الموجودة فى كل مؤسسة يتم تحديد تسبة الخصومات والعروض، إضافة إلى المدة التي سيقدم فيها العروض ليوم واحد أو مد الفترة، مضيفًا أن السوق المحلي سيشهد نسب خصم حقيقية وفعلية خلال الأيام القادمة، لأن التعاون بين التاجر المصرى والمستهلك النهائى أصبح حتميًا لاحتياج كل منهما للآخر ويتشاركان لدفع دورة عجلة الإنتاج.

السعي لتقديم خدمات وسلع بجودة عالية وسعر مناسب

وشدد «يحيى» أن غرفة القاهرة تسعى بأكثر من طريقة على التوعية وإبراز الجانب المضئ فى شخصية التاجر المصرى والإحساس الوطني لديه خاصة أثناء الظروف الاستثنائية، ودائمًا غرفة القاهرة نسعى بأن يصب التعاون فى مصلحة المستهلك النهائى لأنه هو الهدف الرئيسى الذى نسعى لتقديم الخدمات إليه على صعيد السلع وجودتها وأسعارها، لأنه بدون مستهلك لن تكون هناك تجارة أو صناعة.

المحال التجارية تتسابق في إعلاء شعار صنع فى مصر وتوفير البديل للمستورد

وأشار إلى أن المحلات استعدت للموسم الشتوي بطرح المنتجات الشتوية، التي بدأت فى الظهور فى الأسواق منذ بداية شهر نوڤمبر الجاري، حيث تتسابق المؤسسات التجارية في إعلاء شعار صنع فى مصر، وأن توفر للمستهلك النهائي البديل عن المستورد بسعر مناسب وجودة عالية.