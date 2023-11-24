الجمعة 24 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

غرفة القاهرة: المحال التجارية تتسابق في إعلاء شعار صنع في مصر

تخفيضات الجمعة البيضاء
تخفيضات الجمعة البيضاء على الأحذية والمنتجات الجلدية، فيتو

عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء في مصر، انطلقت  فعاليات الجمعة البيضاء اليوم، بخصومات تتراوح من 10 إلى 70 % على منتجات مختلفة في قطاعات عدة، منها الملابس والأحذية والمنتجات الجلدية ومستحضرات التجميل، وحتى الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، وهناك سلاسل غذائية قدمت عروض على منتجاتها حتى الغذائية ضمن فعاليات الجمعة البيضاء. 

عروض الجمعة البيضاء في مصر، فيتو

الجمعة البيضاء أصبحت من المواسم الرئيسية المتواجدة على الساحة التجارية بقوة 

يقول، شريف يحيى نائب رئيس الغرفة التجارية بمحافظة القاهرة، رئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بالغرفة، إن الجمعة البيضاء أصبحت من المواسم الرئيسية المتواجدة على الساحة التجارية بقوة على مدار السنوات السابقة.

Advertisements

أراهن دائمًا على ذكاء المستهلك المصري في معرفة جدية عروض الجمعة البيضاء

وأضاف نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة لـ «فيتو» أراهن دائمًا على ذكاء المستهلك المصرى في معرفة جدية عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء، ونؤكد دائمًا بأن التاجر المصري يعلم جيدًا الفترات التي يقبل عليها المستهلك بقوة، وعليه يشارك في جميع الفعاليات والمواسم الرئيسية وغيرها.

شريف يحيى نائب رئيس الغرفة التجارية بمحافظة القاهرة، فيتو

أسباب دفعت المحال التجارية للمشاركة في تخفيضات الجمعة البيضاء

وتابع: أن الحالة التي عليها الأسواق من هدوء نسبي منذ دخول المدارس يحتم على التاجر المصرى والمحلات التجارية والمصانع تقديم عروض وتخفيضات خلال الجمعة البيضاء؛ منها ما ظهر فى الأسواق بالفعل مع نهاية الأسبوع الماضي، وأخرى تظهر هذا الاسبوع.

خصومات وعروض الجمعة البيضاء متفاوتة في المحال التجارية

وأشار إلى أن خصومات وعروض الجمعة البيضاء متفاوتة، لأنه حسب البضائع الموجودة فى كل مؤسسة يتم تحديد تسبة الخصومات والعروض، إضافة إلى المدة التي سيقدم فيها العروض ليوم واحد أو مد الفترة، مضيفًا أن السوق المحلي سيشهد  نسب خصم حقيقية وفعلية خلال الأيام القادمة، لأن التعاون بين التاجر المصرى والمستهلك النهائى أصبح حتميًا لاحتياج كل منهما للآخر ويتشاركان لدفع دورة عجلة الإنتاج.

السعي لتقديم خدمات وسلع بجودة عالية وسعر مناسب

وشدد «يحيى» أن غرفة القاهرة تسعى  بأكثر من طريقة على التوعية وإبراز الجانب المضئ فى شخصية التاجر المصرى والإحساس الوطني لديه خاصة أثناء الظروف الاستثنائية، ودائمًا غرفة القاهرة نسعى بأن يصب التعاون فى مصلحة المستهلك النهائى لأنه هو الهدف الرئيسى الذى نسعى لتقديم الخدمات إليه على صعيد السلع وجودتها وأسعارها، لأنه بدون مستهلك لن تكون هناك تجارة أو صناعة.

المحال التجارية تتسابق في إعلاء شعار صنع فى مصر وتوفير البديل للمستورد

وأشار إلى أن المحلات استعدت للموسم الشتوي بطرح المنتجات الشتوية، التي بدأت فى الظهور فى الأسواق منذ بداية شهر نوڤمبر الجاري، حيث تتسابق المؤسسات التجارية في إعلاء شعار صنع فى مصر، وأن توفر للمستهلك النهائي البديل عن المستورد بسعر مناسب وجودة عالية.

txt

تخفيضات الجمعة البيضاء، سويت شيرت American eagle بـ2200 جنيه (صور)

txt

عروض الجمعة البيضاء، الشبشب بـ 300 جنيه (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التاجر المصرى الجمعة البيضاء السوق المحلي المستهلك المصري الغرفة التجارية المنتجات الجلدية المحلات التجارية المستهلك النهائي تقديم الخدمات دخول المدارس شعبة الأحذية رئيس الغرفة التجارية محافظة القاهرة الموسم الشتوى

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يستعرض حصاد 9 سنوات من إنجازات الدولة المصرية.. إنفاق أكثر من 9.4 تريليون جنيه لتنفيذ مشروعات تُحسن جودة الحياة

ذكرى ميلاد خير البرية.. الأزهر يوضح ما يجوز وما يستحيل في حق المصطفى.. ويحسم الجدل حول حكم الشرع في الاحتفال بذكرى المولد النبوي

أفضل 13 كتابا عن سيرة النبي محمد في ذكرى مولده

تفاصيل فعاليات ملتقى شرم الشيخ الخامس للتأمين وإعادة التأمين

"فيتو" تطلق ملحقا خاصا عن سيتي سكيب أكبر معرض عقاري فى مصر

أكبر أرشيف بالشرق الأوسط.. العدل تحمي ذاكرة مصر القضائية.. حفظ 32 مليونا و960 ألف قضية باستخدام الذكاء الاصطناعي

4 وزراء يشهدون احتفالية ختام مبادرة دوي لتمكين الطفل المصري

وزير التعليم: بناء الشخصية المصرية وإطلاق إمكاناتها على رأس الأولويات

الأكثر قراءة

الشرطة الفرنسية تلقي القبض على يوسف عطال لاعب نيس

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدا

انسحاب قوات الاحتلال من مستشفى الشفاء في غزة

أخبار الأهلي.. كولر يحاضر لاعبي الأهلي استعدادا لمباراة ميدياما.. وكهربا يقود التشكيل المتوقع للقاء

أبرز غيابات الزمالك أمام أبو سليم الليبي في الكونفدرالية

لحظة استقبال السيسي رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا بالاتحادية (فيديو)

سقوط 13 تاجر مخدرات خلال اقتحام أوكار الكيف بـ6 محافظات (صور)

نقطة ضعف في القمر الصناعي العسكري لكوريا الشمالية

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليومية، السبت 25-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

توقعات الأبراج، حظك السبت 25-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 25-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

حظك وتوقعات الأبراج السبت 25-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 24-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 24-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 24-11-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، ليفربول يواجه مانشستر سيتي، الأهلي مع سموحة، والزمالك وفيوتشر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغرق في المنام وعلاقته بالابتعاد عن الدين اتباع الشيطان

تفسير حلم السمك الصغير في المنام وعلاقته بالانتقال إلى حياة جديدة أفضل

أدعية ليلة الجمعة أو يومها للأم المتوفاة

المزيد
الجريدة الرسمية