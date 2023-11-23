من المراهنات للإعلان التلقائي، كيف تتجنب الاحتيال الإلكتروني أثناء التسوق في الجمعة البيضاء

يعد موسم الجمعة البيضاء من أبرز المواسم التي ينشط فيها الهاكر لسرقة حسابات المواطنين حيث يستغلون الجمعة البيضاء لإنشاء عروض وهمية عبر الإنترنت لاصطياد فريستهم وسرقة البطاقة المصرفية الخاصة بهم.

ونستعرض خلال السطور الآتية أخطاء يجب تجنبها حتى لا تتم سرقة أموالك أثناء التسوق في الجمعة البيضاء:

النصب في الجمعة البيضاء

ودائمًا ما تقابل عروض الجمعة البيضاء زيادة في معدلات الاحتيال الإعلاني عبر الإنترنت حول العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قطاعات التجارة الإلكترونية والتشفير والتأمين والخدمات المالية والمصرفية.

كشف إعلانات التخفيضات المزيفة

ومع عروض الجمعة البيضاء White Friday، يبقى السؤال الأهم بالنسبة للمواطنين هو كيف يمكن للشركات والأفراد حماية أنفسهم من القرصنة والاحتيال الإعلاني عبر الإنترنت؟

وعلى الأشخاص الذين يرغبون في الاستفادة من عروض شركات التجارة الإلكترونية التأني والتأكد من أسماء العلامات التجارية وكتابتها بشكل صحيح، بهدف عدم الوقوع فريسة لعناوين URL المزيفة التي تظهر في قسم "الإعلان" في نتائج البحث، وفقا لأميت ريلان.

كما يجب على مستخدمي الإنترنت تجنب ضغط روابط الرسائل الاحتيالية التي يتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني أو رسائل الواتساب وغيرها، والمتعلقة بعروض التخفيضات في الجمعة السوداء، حيث تحتوي على عناوين URL مزيفة قد تقود العميل إلى مواقع غير حقيقية للعلامات التجارية يتم إنشاؤها والترويج لها خصيصًا للاحتيال على العملاء في هذا الوقت.

ولا بدَّ للعملاء من تجنب الدخول في مراهنات للحصول على قسائم شراء بشكل مجاني، كما يجب استخدام شبكات الإنترنت الأكثر أمانًا، والتي يطلق عليها الشبكات الافتراضية الخاصة أو VPN.

ويجب أيضًا، إهمال الإعلانات التي تظهر بشكل تلقائي أثناء تصفح موقع ما، وعدم الضغط على روابط الإعلانات الترفيهية التي تسأل عن نوع الشخصية أو من هو شبيهك من المشاهير، حيث إنها غالبًا ما تحتوي على عناوين URL مزيفة.

نصائح حماية المستهلك في عروض الجمعة البيضاء

ووجه جهاز حماية المستهلك نصائح للمواطنين خلال فترة موسم تخفيضات الجمعة البيضاء، مشددًا أنه على المستهلك التأكد من أن السعر المُعلن شامل الخدمة والضريبة.

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وألزم جهاز حماية المستهلك التاجر أو مُقدم الخدمة بأن يُعلن عن سعر السلعة التي يعرضها أو يقدمها للمستهلك شامل الخدمة والضريبة، موضحًا أن مخالفة ذلك القرار يعتبر مُخالفة لقانون جهاز حماية المُستهلك رقم 181 لسنة 2018.

شكاوى حماية المستهلك

ودعا الجهاز كافة المستهلكين الى التوجه بشكواهم الى الجهاز بشأن التخفيضات والعروض الوهمية للجمعة البيضاء من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس اب 01577779999 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، الموقع الإلكتروني للجهاز والتطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.

نصائح حماية المستهلك

ووجه جهاز حماية المستهلك عدد من النصائح للمستهلكين في فترة تخفيضات الجمعة البيضاء، وهي:

التأكد من طبيعة السلعة وصفاتها وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ.

التأكد من السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية.

احرص على طلب فاتورة الشراء حتى في فترة "العروض".

تأكد من تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات.

العروض الوهمية في الجمعة البيضاء.