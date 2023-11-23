الجمعة البيضاء.. وسائل تحميك من العروض الوهمية والاحتيال الإلكتروني.. وجهاز حماية المستهلك يحدد 10 نصائح لتجنب فخ السلع المضروبة

في ظل الارتفاعات المستمرة في الأسعار، يبحث الكثير من المواطنين عن التخفيضات الموجودة على المنتجات والسلع، للحصول عليها والحفاظ على أموالهم من التآكل نتيجة الزيادات المستمرة في معدلات التضخم بالأسواق، مما جعل هناك استعدادات كبيرة من المواطنين للاستفادة من خصومات الجمعة البيضاء التي قررت الكثير من المحال التجارية الإعلان عنها على مختلف أنواع السلع والمنتجات بالأسواق.

النصب في الجمعة البيضاء

وبالرغم من التخفيضات الكبيرة التي تقدمها المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية للمواطنين للاستفادة من خصومات الجمعة البيضاء التي توافق غدا الجمعة 24-11-2023، إلا أنهم يقابلون زيادة في معدلات الاحتيال الإعلاني عبر الإنترنت، في قطاعات التجارة الإلكترونية والتشفير والتأمين والخدمات المالية والمصرفية.

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تخفيضات الجمعة البيضاء، فيتو

كشف إعلانات التخفيضات المزيفة

ويحتاج المواطنون الراغبون في الشراء خلال الجمعة البيضاء، إلى التعرف على الطريقة المناسبة لكشف إعلانات التخفيضات المزيفة، وكيفية حماية أنفسهم من القرصنة والاحتيال الإعلاني عبر شبكة الإنترنت.

ولذلك فإنه على الأشخاص الراغبين في الاستفادة من عروض شركات التجارة الإلكترونية التأني والتأكد من أسماء العلامات التجارية وكتابتها بشكل صحيح، بهدف عدم الوقوع فريسة لعناوين URL المزيفة التي تظهر في قسم "الإعلان" في نتائج البحث.

تخفيضات الجمعة البيضاء، فيتو

طرق تجنب الاحتيال الإلكتروني في الجمعة البيضاء

كما يجب على مستخدمي الإنترنت تجنب ضغط روابط الرسائل الاحتيالية التي يتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني أو الواتساب وغيرها، والمتعلقة بعروض التخفيضات في الجمعة البيضاء، حيث تحتوي على عناوين URL مزيفة قد تقود العميل إلى مواقع غير حقيقية للعلامات التجارية يتم إنشاؤها والترويج لها خصيصًا للاحتيال على العملاء في هذا الوقت.

ولا بد للعملاء من تجنب الدخول في مراهنات للحصول على قسائم شراء بشكل مجاني، كما يجب استخدام شبكات الإنترنت الأكثر أمانًا، والتي يطلق عليها الشبكات الافتراضية الخاصة أو VPN، كما يجب إهمال الإعلانات التي تظهر بشكل تلقائي أثناء تصفح موقع ما، وعدم الضغط على روابط الإعلانات الترفيهية التي تسأل عن نوع الشخصية أو من هو شبيهك من المشاهير، حيث إنها غالبًا ما تحتوي على عناوين URL مزيفة.

نصائح الشراء في الجمعة البيضاء، فيتو

نصائح جهاز حماية المستهلك عند التسوق عبر الإنترنت

ومع حالات الخداع المستمرة التي يتعرض لها المواطنين، بسبب العروض الوهمية نتيجة استغلال بعض التجار لـ تخفيضات الجمعة البيضاء، والإعلان عن أسعار وهمية، أو سلع بمواصفات مختلفة عن المواصفات الأصلية بهدف التسويق، يكثف جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية لضبط الأسواق والتصدي لبيع السلع بأزيد من السعر أو الترويج لإعلانات وعروض وهمية في تخفيضات الـ Black Friday.

وطالب جهاز حماية المستهلك، المستهلكين باتخاذ وسائل الحذر عند التسوق الإلكتروني عبر الإنترنت، موجها نصائح إلى المستهلكين للتسوق الآمن عبر الإنترنت، أهمها:

- اعلم مع من تتعامل، وتأكد من العنوان الحقيقي للبائع الذي تشتري منه على الإنترنت ومن رقم تليفونه إذا كانت لديك أسئلة أو مشكلات.

- اقرأ الوصف الذي يقدمه البائع عن المنتج قراءة دقيقة، خاصة الملاحظات المكتوبة بخط صغير.

- اعلم التكلفة، واحسب الشحن والتسليم – وراعي احتياجاتك وميزانيتك – في التكلفة الإجمالية لأمر الشراء.

- سدد باستخدام البطاقة الائتمانية أو بطاقة الدفع الآجل، لضمان أقصى درجات الحماية الاستهلاكية.

- تحقق من شروط البيع، مثل سياسات استرداد أموالك وتواريخ التسليم.

- اطبع سجلات المعاملات التي تقوم بها على شبكة الإنترنت واحتفظ بها.

- وإذا تلقيت نافذة منبثقة أو رسالة بريد إلكتروني تطلب منك معلوماتك المالية أثناء التسوق لا تستجب لها ولا تضغط على الرابط الذي تحتويها، فالشركات الحقيقية لا تطلب منك هذه المعلومات عبر البريد الالكتروني.

- تحقق من شروط البيع مثل سياسات استرداد أموالك وتواريخ التسليم، وفي حالة قيامك برد المشتريات، تحقق ممن يتحمل تكلفة الشحن وإعادة التخزين، وتأكد من تاريخ استلامك لأمر الشراء.

- احتفظ بأدلة ورقية طباعة سجلات المعاملات التي تقوم بها على شبكة الإنترنت.

- لا ترسل معلوماتك المالية بالبريد الإلكتروني

عروض الجمعة البيضاء، فيتو

عقوبة الإعلان المضلل في عروض الجمعة البيضاء

وحذر جهاز حماية المستهلك كافة الموردين المصنعين والبائعين ومقدمي الخدمات من استخدام عروض وإعلانات خادعة للترويج عن تخفيضات وهمية لجذب المستهلكين بشأن التخفيضات والعروض الوهمية لـ الجمعة البيضاء.

وأكد الجهاز أنه سيتصدى لمخالفات الإعلان المضلل التي قد يرتكبها بعض الموردين استغلالًا لموسم تخفيضات الجمعة البيضاء فى ضوء نص المادة (9) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى تلزم المورد والمعلن بتجنب أى سلوك خادع ينصب على عدد من العناصر منها الإعلان عن وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة بما يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك ووقوعه فى خلط أو غلط، مشددًا على أن عقوبة الاعلان المضلل تصل الى الغرامة بمبلغ لا يقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه.

أرقام تقديم شكاوى حماية المستهلك

وأشار جهاز حماية المستهلك أن هناك طرق أخرى لتلقي الشكاوى بشأن العروض الوهمية للجمعة البيضاء عن طريق الإنترنت، وهي:

1- الاتصال بالخط الساخن من خلال أي خط أرضى من خلال الرقم 19588.2- إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170.

3- إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك www. cpa. gov. eg

4- التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 بـ القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

5- تسجيل الشكوى عبر خدمة الواتس آب على رقم: 01577779999 مع العلم بأن هذا الرقم متاح لتلقي الرسائل فقط وليس لاستقبال المكالمات.

6- تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو أبل ستور.