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اقتصاد

شعبة الملابس: انطلاق عروض الجمعة البيضاء بخصومات 70%

عروض وتخفيضات الجمعة
عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء، فيتو

عروض الجمعة البيضاء 2023 في مصر، تنطلق  فعاليات الجمعة البيضاء من كل عام في الجمعة الأخير من شهر نوفمبر، وعليه تبدأ الخصومات يوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر الجاري، وتقدم عدد من المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية خصومات كبيرة على منتجاتها.

فما هي استعدادات المحال التجارية لفعاليات الجمعة البيضاء فضلًا عن نسب الخصومات المقدمة، ومتى ستبدأ عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء في مصر؟

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عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء، فيتو

المحال التجارية استعدت للمشاركة في عروض الجمعة البيضاء بنسب تخفيضات كبيرة هذا العام

تقول سماح هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، إن فعاليات الجمعة البيضاء تأتي هذا العام يوم 24 من نوفمبر الجاري، حيث استعدت المحال التجارية في قطاعات عدة لهذا اليوم بتخفيضات كبيرة.

محلات الملابس بدأت الترويج وعرض خصومات الجمعة البيضاء قبلها بأكثر من أسبوع 

وأضافت سماح هيكل لـ «فيتو» أن محلات الملابس بدأت عروضها قبل بدء يوم الجمعة البيضاء، بتقديم عروض وتخفيضات على المنتجات، ومنذ 10 أيام تقريبًا وهم يروجون لوجود عروض وتخفيضات بالتزامن مع فعاليات الجمعة البيضاء، بهدف تشجيع المواطنين على الشراء.

تخفيضات تصل لـ 70% خلال الجمعة البيضاء ومحال قررت مد فترة العروض والخصومات 

وأشارت إلى أن المحلات تقدم تخفيضات خلال الجمعة البيضاء تصل لـ 70%، بالرغم من أننا في بداية الموسم الشتوي، وهناك محلات قررت مد فترة التخفيضات على الملابس من 3 أيام إلى أسبوع بعد انتهاء الجمعة البيضاء، بهدف زيادة المبيعات.

سماح هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة، فيتو

قطاع الملابس أكثر القطاعات مشاركة في عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء

وأوضحت أن هناك شركات بدأت التخفيضات، معظم المشاركين في تخفيضات الجمعة البيضاء بدأوا قبل الجمعة البيضاء، وأكثر القطاعات تقديمًا للعروض وتخفيضات الجمعة البيضاء هم قطاع الملابس، إلى جانب الأحذية ومنتجات أخرى بدأت تقديم عروض لتحريك السوق، وإنعاش المبيعات.

طرح الملابس الشتوي والموديلات الجديدة لموسم 2024

وأضافت أن محلات الملابس بدأت في طرح الملابس الشتوي، لكن قبل يوم الجمعة البيضاء ستكون طرحت «الكوليكشن الشتوي» موديلاتها الجديدة لموسم شتاء 2024.

توقعات بحدوث انتعاشة في مبيعات الملابس الجاهزة خلال الجمعة البيضاء

وتوقعت سماح هيكل، حدوث انتعاشة في حركة مبيعات الملابس الجاهزة مع فعاليات الجمعة البيضاء، خاصة وأن خلال فترة الخريف لا يوجد إقبال على شراء الملابس، وعليه يعاني قطاع الملابس من قلة المبيعات، إذ تعد فترة تبديل ما بين الصيف والشتاء، مضيفة أن أصحاب محلات الملابس لديهم تفاؤل كبير في أن تكون الجمعة البيضاء بداية موسم جيدة، بالتزامن مع الاستعداد لسلسة أعياد منها احتفالات رأس العام والكريسماس أو عيد الميلاد المجيد.

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