الخميس 23 نوفمبر 2023
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حوادث

وزير الداخلية يستقبل وزير الأمن البوسني لتعزيز التعاون المشترك

وزير الداخلية يستقبل
وزير الداخلية يستقبل وزير الأمن بجمهورية البوسنة، فيتو

استقبل اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية،  نيناد نيشتش - وزير الأمن بجمهورية البوسنة والهرسك، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين أجهزة الأمن فى البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك.

وأعرب الوزير البوسني عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية، كما صرح بأن زيارته تأتى فى إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين، وأكد اهتمام بلاده بتعزيز قنوات الإتصال وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية فى مجالات مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة والمعلوماتية وجهود الإنقاذ لمواجهة الكوارث والأزمات، مُشيدًا بالقدرات والإمكانات التقنية والعلمية والتدريبية التى شاهدها خلال زيارته لعدد من قطاعات الوزارة.

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ومن جانبه أعرب اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير الأمن بجمهورية البوسنة والهرسك للقاهرة، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بجمهورية البوسنة والهرسك فى ضوء علاقات الصداقة التى تربط البلدين.

وأشار إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وترحيبه بتبادل الخبرات فى المجالات الأمنية محل الاهتمام المُشترك وتضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها ومواجهة الكوارث والأزمات فى ظل التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة والتغييرات المناخية على الساحتين الإقليمية والدولية.

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