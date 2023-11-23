الخميس 23 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

قرار عاجل من محافظ الجيزة بعد حادثة انهيار جزء من كوبري المشاة بأحمد عرابي

محافظ الجيزة، فيتو
محافظ الجيزة، فيتو

 عاين اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة موقع سقوط جزء من كوبري مشاة أحمد عرابي، والمقام أمام عمر أفندي بنطاق حي العجوزة وذلك نتيجة اصطدام سيارة نقل به، مما أدى إلى تحرك جزء من جسم الكوبري وسقوطه من الأعمدة الخرسانية الحاملة له على السيارة التي اصطدمت به،  وذلك في الاتجاه القادم إلى مناطق إمبابة والمنيرة الغربية والبراجيل دون وقوع أية إصابات أو تلفيات.

 

كوبري المشاة أحمد عرابي 

 وأكد محافظ الجيزة أن قيادات قطاع أمن الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة تواجدت فورًا بالمكان وقامت بأجراء التحويلات المرورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل وتعيين الخدمات الأمنية والمرورية اللازمة  لتسيير الحركة المرورية لحين الانتهاء من فتح الطريق لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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كوبري مشاة أحمد عرابي بالمهندسين.. سيارة نقل محملة بالأسفلت وراء انهياره.. الهناية الإلهية تنقذ 5 أشخاص..ومحافظ الجيزة يتفقد موقع الحادث

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بدء رفع كوبري مشاة أحمد عرابي بالمهندسين بعد سقوطه (فيديو وصور)


 وأضاف أنه تم الدفع بعدد من المعدات والأوناش اللازمة لرفع الكوبري وسرعة إعادة فتح الطريق لعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها، بالإضافة إلى توفير سيارات الإسعاف والإطفاء بموقع الأعمال كأحد الإجراءات الاحترازية المتبعة للتأمين.


كما وجه محافظ الجيزة بضرورة تعليق محددات الارتفاع لقائدي المركبات لتحديد الارتفاعات المسموح بها لعبور السيارات من أسفل كباري المشاة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

 

سقوط كوبري المشاة في أحمد عرابي بالمهندسين

 وكانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة تلقت بلاغا يفيد بسقوط كوبرى المشاة بشارع أحمد عرابى بالمهندسين في الاتجاه القادم من ميدان سفنكس إلى نهاية شارع عرابى والدائرى وسقوطه على سيارة نقل.

 واستعانت الحماية المدنية بعدد من الأوناش، لإعادة الجزء المنهار من كوبري المشاة في شارع أحمد عرابي بحي العجوزة في الاتجاه المؤدي إلى شارع السودان بمحافظة الجيزة، وذلك عقب انهياره صباح اليوم الخميس، مما أعاق الحركة المرورية في الطريق.
وأنقذت العناية الإلهية 5 مواطنين من سقوط الكوبرى عليهم والهروب من مكان سقوطه.

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كوبري المشاة أحمد عرابي محافظ الجيزة كوبري المشاة في أحمد عرابي بالمهندسين

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قرار عاجل من محافظ الجيزة بعد حادثة انهيار جزء من كوبري المشاة بأحمد عرابي

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