كوبري مشاة أحمد عرابي بالمهندسين.. سيارة نقل محملة بالأسفلت وراء انهياره.. الهناية الإلهية تنقذ 5 أشخاص..ومحافظ الجيزة يتفقد موقع الحادث

شهدت منطقة المهندسين سقوط جزء من كوبري مشاة بأحمد عرابى فى المهندسين بمحافظة الجيزة نتيجة اصطدام سيارة نقل به، مما أدى إلى تحرك جزء من جسم الكوبري وسقوطه من الأعمدة الخرسانية الحاملة له على السيارة التي اصطدمت به، وذلك في الاتجاه للقادم إلى مناطق إمبابة والمنيرة الغربية والبراجيل.

كوبري مشاة أحمد عرابي

وتسبب سقوط جزء من كوبري مشاة بأحمد عرابى فى المهندسين فى زحام مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى مكان البلاغ.

تفاصيل سقوط كوبري مشاة بأحمد عرابي

ودفعت الأجهزة المعنية بونش ومعدات لرفع الكوبرى، فيما يجرى رجال المرور محاولاتهم، لإيجاد طرق بديلة للطريق لحين رفع حطام الحادث.

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وفور تلقى بلاغا من الخدمات المعينة فى شارع أحمد عرابى بسقوط كوبرى مشاة على الطريق، انتقل رجال المرور إلى المكان وتبين سقوط الكوبرى بسبب اصطدام سيارة نقل به، مما أدى إلى تكدس مرورى لحركة السيارات بمناطق المهندسين والطريق الدائرى والقادم من إمبابة والوراق، ويتم محاولة تسيير حركة المركبات.

نيابة الجيزة تحقق في سقوط جزء من كوبري مشاة أحمد عرابي

وتواصل نيابة الجيزة التحقيق في واقعة الانهيار الجزئي لكوبري مشاه أحمد عرابي بالمهندسين، بعد أن اصطدمت به سيارة نقل كانت محملة بالأسفلت، مما أدى إلى سقوط جزء منه

وكشف تحقيقات النيابة أن سائق السيارة النقل اصطدم بجسم الكوبري، فانفصل جزء منه وظل الجزء الآخر معلقا في الهواء، ففر السائق هاربا عقب حدوث الانهيار.

وأظهرت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن السيارة كانت محملة بالأسفلت، وعقب إنزاله سار السائق باتجاه شارع السودان وترك "القلاب" مفتوحا، وأثناء مروره من أسفل الكوبري اصطدم القلاب بشدة بجسم الكوبري، فانفصل جزء منه وظل الجزء الآخر معلقا في الهواء.

وتواصل أجهزة الأمن البحث عن السائق بعد تحديد هويته من أرقام اللوحات المعدنية للسيارة.

وأمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة، وتشكيل لجنة فنية من مهندسي هيئة الطرق والكباري، لفحص الكوبري وبيان أسباب الانهيار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتكثف الحماية المدنية جهودها لإعادة حركة المرور عقب عرقلتها، بسبب انهيار جزء من كوبري المشاة في شارع أحمد عرابي بحي العجوزة في الاتجاه المؤدي إلى شارع السودان بمحافظة الجيزة.

واستعانت الحماية المدنية بعدد من الأوناش، لإعادة الجزء المنهار من كوبري المشاة في شارع أحمد عرابي بحي العجوزة في الاتجاه المؤدي إلى شارع السودان بمحافظة الجيزة، وذلك عقب انهياره صباح اليوم الخميس، مما أعاق الحركة المرورية في الطريق.

وأنقذت العناية الإلهية 5 مواطنين من سقوط الكوبرى عليهم والهروب من مكان سقوطه.

محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث انهيار جزء من كوبري المشاة بشارع أحمد عرابي

ومن جانبة تفقد منذ قليل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، موقع حادث انهيار جزء من كوبري المشاة بشارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين التابع لحي العجوزة بمحافظة الجيزة، لمتابعة أعمال إعادة الكوبري ومعاينة موقع الحادث والوقوف علي أسبابه يرافقه اللواء ياسر مدين رئيس حي العجوزة.