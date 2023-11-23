الخميس 23 نوفمبر 2023
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سياسة

خبير استراتيجى يكشف عن البدائل الإسرائيلية لتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين

طارق فهمى،فيتو
طارق فهمى،فيتو

قطاع غزة ، قال الدكتور طارق فهمى، الخبير الاستراتيجى وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن المخطط الاسرائيلى لتهجير أهالى غزة أو ما يطلق عليه ترانسفير غزة لم يتوقف عند حدود سيناء وإنما  اتجهت إسرائيل إلى مسار بديل ظهر جليًا في إعادة تكرار الحديث عن إمكانية فتح منفذ في اتجاه قبرص واستخدام موانئ قبرص في نقل المساعدات إلى داخل القطاع بدلًا من معبر رفح أو في الأقل المكمل له في هذا التوقيت، ما يؤكد أن تل أبيب بدأت في البحث عن حل آخر لتحقيق هدفها وهو قتل القضية الفلسطينية.
 

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الخيارات البديلة 

 

وأضاف لفيتو، أنه يمكن لدولة في حجم قبرص ولاعتبارات دورها أوروبيًا أن تكون أيضًا البديل لنقل الفلسطينيين تحت متابعة إسرائيلية- أوروبية- أميركية، مما يؤكد أن الحل قائم، ومن ينقل البضائع والمساعدات يمكن أن ينقل سكان القطاع متى أرادوا.
 

قطاع غزة ، وتابع:" في مراحل معينة من تاريخ المواجهات الإسرائيلية مع الفصائل الفلسطينية طرح مطار لارنكا للتوظيف والاستخدام، وهو ما يمكن الإشارة إليه كأساس للتنقل والتحرك، كما طرح بالفعل إمكانية وقوف بواخر عملاقة أمام سواحل القطاع للاستخدام بدلًا من الحصار الراهن على القطاع، وعدم وجود سوى معبر رفح منفذًا رئيسًا في مواجهة المنافذ الأخرى التي تضم منافذ إسرائيلية، وأهمها منفذ كرم أبو سالم، ومنفذ صوفيا، ما يؤكد أن الخيارات البديلة قائمة وموجودة شريطة أن تتوافق الرؤى، وتتوحد المجهودات، ويعود بالأساس إلى تنسيق إسرائيلي- أوروبي عبر طرف آخر قد يكون قبرص أو اليونان، وغيرها ما يؤكد وجود البديل.
 

 

تطورات مفصلية

 


واستطرد:" في ظل هذه التطورات الجارية في استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة فإن الإشكالية الحقيقية التي تعمل عليها إسرائيل استكمالًا لما يجري الحديث عن دور أوروبي مباشر يتم من خلال نقل الفلسطينيين إلى أوروبا، وللدول التي يمكن استيعاب الفلسطينيين من نوعية كندا وأستراليا والنرويج والدنمارك وأيسلندا وبعض دول جمهوريات آسيا الوسطي، ما يؤكد هذا الأمر أن هناك جاليات فلسطينية عدة تعمل وتعيش في الخارج، خاصة في جمهوريات أميركا اللاتينية، وهو ما قد يطرح في هذا السياق، ويحسم الأمر الذي يمكن أن يؤكد أن المسألة مرتبطة بما يتم طرحه".


ولفت:" يشير هذا الأمر إلى أن إسرائيل ماضية في مخططها، وإن كان الخيار الأوروبي لترحيل الفلسطينيين سيواجه أيضًا بمشكلات متعلقة بالتخوف من حدوث حالة من عدم الاستقرار في هذه الدول جراء تسكين بعض الفلسطينيين، وإعادة توزيعهم على الدول، في إطار ما أطلقت عليه تل أبيب الهجرة التطوعية، وليست الجبرية التي طرحتها في توقيتات سابقة.
 

إسرائيل تعيد ترتيب خياراتها 

 

وأوضح أن هذا التوجه أيضًا أن إسرائيل تعيد ترتيب خياراتها وحساباتها مع العمل على إعادة تنظيم أولوياتها السياسية والأمنية في الوقت الراهن تخوفًا من استمرارها على ما هو عليه، أو القبول بوقف إطلاق النار، والانتقال إلى مرحلة أخرى من المواجهة مع التخوف من تكرار المواجهات مجددًا، وبقاء الأخطار محدقة بالدولة العبرية.


وأردف:"من ثم فإن هذا الهدف الرئيس لإسرائيل سيمضي في إطار الحديث عن حل نهائي لغلق ملف قطاع غزة، وتهديداته سواء بتدمير القطاع بالكامل لكي لا يكون صالحًا للحياة، أو من خلال تقديم عروض لسكانه بالرحيل، والخروج من حالة الحصار ما ينبه إلى أن إسرائيل ستمضي في تسويق، بل وتنفيذ هذا الخيار من خلال مقاربة أميركية- أوروبية".
 

واختتم:" من خلال توافق عام قد يطرح في مؤتمر دولي سيتم الإعداد له في الوقت الراهن أوروبيًا، وبتأييد دولي أي الانتقال إلى إعادة تدوير الفكرة، والعمل عليها ما يؤكد أن إسرائيل انتقلت من داخل الإقليم، ولدول الإقليم إلى دول أخرى، واستثمار ما يجري، ويخدم الفكرة المطروحة منها بضرورة حسم ملف وجود الفلسطينيين في القطاع، وإنهاء حكم حركة حماس".

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قطاع غزة المخطط الاسرائيلى تهجير الفلسطنيين قبرص سيناء

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