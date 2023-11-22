الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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محافظات

شدة الإشعاع الشمسي وراء تخصيص 10 آلاف كم2 لإنشاء محطات للطاقة المتجددة بالوادي الجديد

إجتماع مجلس الوزراء،
إجتماع مجلس الوزراء، ڤيتو

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بِشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة تصل لنحو 10 آلاف كم2، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة الوادي الجديد، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطات للطاقة المتجددة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بدراسة توفير الأراضي المُلائمة لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ضمن توجه الدولة للتوسع في هذا المجال.

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وأكد رئيس الوزراء، على إهتمام الدولة بملف الصناعة الذي يحظى بأولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة من خلال برنامج محدد لتشجيع القطاع الخاص وتحفيزه لقيادة نمو الاقتصاد المصري في مختلف الأنشطة التنموية، وعلى رأسها قطاع الصناعة قاطرة النمو، ولفت في هذا الإطار إلى أنه بالنظر إلى زيادة عدد المصانع، وتوسُّع قدراتها الإنتاجية وكذا استيعابها للعمالة المصرية؛ يتبين مدى ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر في البيئة المُحفزة للاستثمار في مصر.

وتعتبر محافظة الوادى الجديد من افضل محافظات مصر من حيث شدة الإشعاع الشمسي ومتوسط عدد ساعات السطوع الشمسى، وربما يكون هذا السبب فى اختيارها لإنشاء محطة الطاقة المتجددة بها.

وتحظي الفرافرة بنسبة سطوع عالية لأشعة الشمس طوال العام , فضلا عن المناخ الجاف والذي يساعد كثيرا في استغلال الطاقة الشمسية واستخدامها كمصدر موفر للطاقة وبديلا عن الكهرباء.

وتستكمل محافظة الوادى الجديد خطتها للتحول نحو استخدام منظومة الطاقة الشمسية فى التشغيل والإنارة بديلًا للديزل والكهرباء وهو التوجه الذى بدأته المحافظة منذ عام 2013، عندما أعلن طارق مهدى محافظ الوادى الجديد الأسبق، عن بدء تشغيل أول محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية لإنارة قرية "بئر 4" بمنطقة أبو منقار بالفرافرة، والتى تستفيد منها حوالى 59 أسرة، حيث انطلقت جهود الحكومة فى التوسع فى منظومة الطاقة الشمسية.

وأصبحت الوادى الجديد من أكبر المحافظات التى تعتمد فى نظم التشغيل على الطاقة الشمسية وخاصة فى مجال الرى وإنارة المنشآت والتى كانت آخرها وفقا لما أعلنته وزارة الرى والموارد المائية، مؤخرًا، عن تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تشغيل آبار الزراعة والرى فى الوادى الجديد بنظام الطاقة الشمسية.

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الدكتور مصطفي مدبولي - رئيس مجلس الوزراء محافظة الوادى الجديد هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة

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