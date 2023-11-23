فتح معبر رفح أمام الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى غزة بداية من الغد

كشفت سفارة دولة فلسطين لدى مصر، إمكانية عودة مواطني فلسطين العالقين في مصر إلى قطاع غزة غدا الجمعة.

عودة المواطنين الفلسطينيين العالقين الموجودين في شمال سيناء

وأعلنت السفارة اليوم الخميس، أن السلطات المصرية أبلغت السفارة الفلسطينية بإمكانية عودة المواطنين الفلسطينيين العالقين الموجودين في شمال سيناء، والراغبين في العودة طوعيا إلى قطاع غزة؛ غدا الجمعة الموافق 24 نوفمبر.

فتح معبر رفح أمام الفلسطينيين في مصر

وبحسب بيان السفارة، أكدت السلطات المصرية أنه سيتم السماح بعودة باقي العالقين في القاهرة وباقي محافظات جمهورية مصر العربية طوعيا، من يوم السبت الموافق 25 نوفمبر فصاعدا.

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وعلى الجانب الأخر أفادت إذاعة كان الإسرائيلية، بأن حركة حماس قررت إجراء تغييرات في اللحظة الأخيرة على الاتفاق مع إسرائيل، وهو ما كان سببًا في تأخير تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.

النسخة النهائية لاتفاق الهدنة

ووفقًا للإذاعة الإسرائيلية نقلًا عن مصدر مسئول، فإن ديفيد بارنيا، رئيس جهاز المخابرات للاحتلال الإسرائيلي "الموساد"، سافر إلى قطر أمس الأربعاء، حيث أُبلغ أن حماس تريد إجراء تغييرات على مسودة الاتفاق.

وأضافت إذاعة كان، أن إسرائيل أبلغت قطر أن حماس لم توقع على الاتفاق بعد، ويبدو أنهم ما زالوا يناقشون الموضوع.

وبحسب المصادر المسؤولة، فإن الاتفاق لا يمكن تنفيذه لمدة 24 ساعة على الأقل، لأن قطر وحماس لم توقعا على النسخة النهائية للاتفاق.