السبت 18 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

النقل البحري يتابع تنفيذ اتفاق المشروعات اللوجستية بالتعاون مع سنغافورا

موانئ
موانئ

تابع اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري خطط رفع كفاءة النقل البحري،  تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين النقل البحرى وبعض الجهات خلال الفترة الأخيرة. 

وكانت وزارة النقل ممثلة في النقل البحري عقدت اجتماعا مع مؤسسة للتعاون السنغافورية وشركة  GUDD وInnovez one وذلك بناءا علي تكليفات  وزير النقل وتوجيهات مجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسة التعاون السنغافورية وشركاتها التابعة في مجال النقل البحري واللوجستيات للاستفادة من الخبرات السنغافورية.

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 قطاع النقل البحري

عقد الاجتماع برئاسة مشتركة بين  اللواء رضا أحمد إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري ووزارة التعاون الدولي واللجنة الوطنية المشكلة حيث تم الاتفاق علي التعاون مع المؤسسة في مشروعين مشروع انشاء نافذة وطنية موحدة وميكنة مواني بورسعيد مع البدء، بمشروع تجريبي بميناء،غرب بورسعيد وقد كان  الاجتماع ناجحا وأشاد الجانب السنغافوري بالتواجد بمعرض ترانسميا والتنظيم الجيد واهتمام قيادات النقل البحري بالتعاون المثمر والمستقبلي المنتظر مع الجانب السنغافوري.

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