الخميس 23 نوفمبر 2023
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محافظات

الإسماعيلية تتحول إلى منطقة لوجستية إقليمية، تفاصيل إنشاء ميناء جاف بالقنطرة شرق

ميناء جاف، فيتو
ميناء جاف، فيتو

ميناء الإسماعيلية الجاف، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولى، على اتخاذ الإجراءات الخاصة باستصدار قرار بإنشاء الميناء الجاف بالمنطقة الصناعية بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الاسماعيلية.  

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الهدف من القرار 

ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن جعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجيستيات، ودفع عجلة التنمية المستدامة بشبه جزيرة سيناء. 

وعقب هذا القرار وبدء التنفيذ سوف تصبح محافظة الإسماعيلية من أهم المناطق اللوجيستية الإقليمية في مصر وذلك لأنها تقع بقلب محور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما سيعمل هذا الميناء على توفير العشرات من فرص العمل لشباب الخريجين من أبناء محافظة الإسماعيلية.    

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وتتميز الموانئ الجافة بأنها تكون على اليابسة على عكس غيرها مما يسهل عملية انشاؤها وتحقيق عائد كبير منها.  

 

وتستهدف وزارة النقل إنشاء العديد من الموانئ الجافة بهدف دعم الاقتصاد المصري من خلال تسهيل عمليات الشحن والتفريغ داخل هذه الموانئ ودفع عجلة الإنتاج المحلي، وزيادة التبادل التجاري داخليا بين الأسواق وخارجيا عن طريق تسهيل عملية تصدير المنتجات من خلال المواني البحرية.

 
وتسعى الوزارة في الوقت الحالي الي تعظيم عملية النقل البري التي تتم عن طريق وسائل مختلفة للنقل يتم الربط بين تلك الوسائل من خلال انشاء المواني الجافة والمناطق اللوجستية. 

 

كل ما تريد معرفته عن الميناء الجاف 

الميناء الجاف هو ميناء يستقبل البضائع لا يكون بالبحر، وإنما يكون على الأرض، وتوجد عدة موانئ جافة، ويتم النقل اليها عن طريق القطارات والشاحنات، كما يتم أيضا فيها التخزين بالمستودعات وشحن البضائع وصيانة مركبات الشحن والنقل، والتخفيف على الموانئ البحرية فى حجم المساحة، ويتم بها أيضًا التخليص الجمركي. 


 

المواني الجافة تخفف الأعباء عن المواني البحرية 

وتلعب الموانئ الجافة دورا حيويا فى تخفيف الأعباء عن الموانئ البحرية، حيث تستوفى هذه الموانئ كافة إجراءات التخليص الجمركى فى الموانئ البحرية، كما تتيح هذه الموانئ تخزين البضائع المستوردة فى المستودعات لصالح المستثمرين بحيث يتم الإفراج عن تلك البضائع حسب طلب المستورد وسداد الجمارك الخاصة بالبضائع المفرج عنها فقط، إلى جانب تخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتوفير الوقت والمال لصالح أصحاب المصانع، إلى جانب تخفيف الضغط على الطرق البرية وتوفير الكميات المستهلكة من الوقود المستخدم فى النقل البرى. 

 

الدور المحوري للمواني الجافة في جذب الأستثمارات الأجنبية

وتودي المواني الجافة دورا محوريًا في جذب العديد من الأستثمارات الخارجية نتيجة عمل يتسهيل نقل البضائع التى يتم أنتاجها محاليا وتُصدر الي الخارج وخصوصا في الحاصلات الزاعية التى تحتاج الى سرعة فى تصدريها حتى لا تتاثر بعامل الأنتظار داخل المواني البحرية بما توفه المواني الجافة من سرعة في نقل المحصول الذى من الفلاح الى المواني البحرية تمهيدًا لتصديره خارجيًا.

وفقًا لدراسة علمية عن المواني الجافة في مصر حددت أنواع للمواني أهمها مواني تجميع المواد الخام حيث يتم فيها نقل مكونات العملية الإنتاجية بكميات كبيرة وتهدف الى تقليل تكاليف النقل بالاضافة الى الحصول على اسعار أفضل لهذه المكونات ويتم نقلها من خلال المواني الى المصانع.

مواني لتجميع السلع المصنعة ويتم عمل هذه المواني في المناطق ذات الكثافة الصناعية،حيث يتوسط هذه المصانع ميناء بري يقوم بتجمع أنتاج هذه المصانع وإرساله الي الأسواق.

وهناك مواني أخرى تقوم على توزيع المنتجات على الأسواق في المناطق التي ذات الكثافة السكانية الكبيرة،وذلك لتجميع منتجات االمصانع المختلفة في شاحنات  كبيرة ثم القيام بارسال الخليط المناسب منها الى كل سوق تبعا لاحتياجات كل سوق.

مقومات نجاح المواني البرية 

ويتوقف نجاح هذه المواني على توافر مجموعة من المقومات حتى تودي الدور المنوط بها، من أهم هذه المقومات أختيار الموقع المناسب لأنشاء الميناء،توفير شبكة نقل عالية ومتطورة، وهو ماتسعى اليه الوزارة حاليا من خلال تنوع وسائل المواصلات وتحديث لمنظومة النقل بالاضافة الي توفير اتصالات ومعلومات متطورة، تربط بين المواني وبعضها وبين المواني والمنتجين وتبسي الاجراءات واللوائح الجمركية.

 

 

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