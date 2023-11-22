ميناء أرقين بوابة مصر التجارية مع أفريقيا.. 93 مليون جنيه تكلفة تطويره.. وخبراء يقترحون توحيد إجراءات التفتيش بين القاهرة والخرطوم لتسهيل عبور الشاحنات

ميناء أرقين، تستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الشاملة التي تنفذها وزارة النقل تعظيم عملية التبادل التجاري بينها وبين الدول الأخرى من خلال استغلال الموقع الجغرافي في الربط بين قارات العالم، وتعتبر مصر بوابة أفريقيا المطلة عل البحر المتوسط بالإضافة الي أنها مصب نهر النيل الممتد بطول القارة الإفريقية.

كما يعتبر ميناء أرقين بوابة التجارة المصرية الي الدول الإفريقية حيث تبلغ مساحته 130 الف كيلو متر على أمتداد الحدود بين مصر والسودان ويعتبر الميناء جزء من طريق كيب تاون الذي يهدف الي الربط بين شمال وجنوب أفريقيا والذي تعتبر مصر جزء أساسي منه ويربط الميناء بين مصر والسودان بصورة أساسية بالإضافة الي كافة الدول الأفريقية الأخرى.

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الدكتور محمد محمودعلي خبير النقل البري، أكد على أهمية المواني البرية المصرية في عملية التبادل التجاري مع الدول الحدودية بالنسبة الي مصر للمساهمة في نقل التجارة المصرية الى الخارج حدودها، موضحا أن ميناء أرقين يعتبر أحد أهم البوابة المصرية المطلة على افريقيا بالأضافة الي كلا من ميناء قسطل البري وميناء راس حدرب على الحدود بين مصر والسودان.

الدكتور محمد محمود: الأوضاع السياسة في السودان تؤثر على عمل ميناء أرقين

وأشار خبير النقل البري في تصريحات لـ"فيتو"، الى أن عمليات التطوير التي تمت لـ ميناء أرقين في عام 2015-2016 ساهمت بشكل مباشر في، رفع قدرة الميناء وأستعادة العمل بكل طاقته ويعتمد عمل الموانء البرية على وجود تنسيق بين الدولتين الحدوديتن من أجل تسهيل عبو الشاحنات، وهذا ما ينقص ميناء أرقين لان هناك قصور من الجانب السوداني في تسهيل عملية عبور الشاحنات من الميناء المصري نتيجة الأوضاع السياسة الصعبة في السودان بالأضافة الي أن عدد ساعات العمل في الجانب السوداني محدودة وهو ما يودي الي تكدس الشاحنات وتعطيل حركة عمل الميناء على عكس الجانب المصري الذي تعمل موانيه البرية والبحرية وحتى الجافة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

وأضاف الدكتور محمد محمود أن ميناء أرقين ساهم في خلق منطقة لوجستية كبيرة على مساحة مليون مترمربع يمكن استغلالها في عمليات التبادل التجاري لانها تعتبر منفذ جاهز لتعامل مع التجارة الأفريقية، بالإضافة وجود المجزرالآلي الذي يخدم بشكل مباشر الركاب ومستخدمين الميناء بتوفير المتطلبات اللازمة لخدمة المستخدمين.

خبير نقل بري: توحيد إجراءات التفتيش بين الجانب المصري والسوداني يسهل عبور الشاحنات

وأوضح خبير النقل أن هناك اقتراح بتوحيد إجراءات التفتيش والفحص على أن تقتصر هذه العمليات على الجانب المصري بالتعاون مع الجانب السوداني بوجود فريق من الجانب السوداني داخل ميناء أرقين المصري لتوحيد هذه الأجراءات باستخدام أحدث أجهزة الفحص والتفتيش دون تكرار هذه العملية من الجانب السودان لان هذا الأمر يعطل حركة الشاحنات الموجودة بالميناء نتيجة إعتماد الجانب السودان على فحص وتفتيش ذاتي للمركبات دون استخدام التكنولوجيا الحديثة ويعتبر هذا الأمر تكرار لما حدث من الجانب المصري .

وقال الدكتور محمد محمود أن ميناء أرقين لايقتصر دوره على التبادل التجاري مع السودان فقط بل الأمر يشمل التبادل التجاري مع كافة الدول الافريقية الأخرى وهذا الامر يتطلب وجود شبكة طرق قوية داخل الدول الأفريقية الحبيسة الغير مطل على البحار لتسهيل عبور الشاحنات الي المواني بالأضافة الى ربط الميناء بالمواني البحرية والمواني الجافة الأخرى،وعلى أن يتم العمل على دخول منظومة السكك الحديدة في عمليات نقل البضائع وتسهيل عملية التبادل التجاري بين الدول الإفريقية لانها تسهم في عمليات النقل نظر لقدرتها على نقل كميات كبيرة من البضائع في وقت قصير وتكلفة مادية أقل من النقل عن طريق الشاحنات أو النقل البري.

الدكتور محمد محمود: التعاون السياسي بين الدول الافريقية ينعكس على التبادل التجاري

وأكد خبير النقل على أن هناك مشروع أفريقي كبير تشارك مصر فيه بدور فعال للربط بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط وهذا ما يعكس التوجه المصري نحو القارة الأفريقية،وأن التعاون السياسي بين الدول الأفريقية يودي الي نجاح مثل هذه المشروعات من خلال تعزيز الرؤية الخاصة بمنظومة الوحدة الإفريقية للتغلب على مثل هذه العقبات وتجاوز الأزمات السياسية الموجودة في بعض الدول الإفريقية.

فيما تعلق بعملية التطوير التي يحتاجها الميناء من الجانب المصري أشار الدكتور محمد محمود الي أن عملية الربط البترولي التي تمت من الجانب المصري بتوفير المستلزمات البترولية للميناء ساهمت بشكل كبير في ظهور الأهمية الكبيرة للمينا ولكن ماينقص الميناء في الوقت الحالي هو.

عوامل النهوض بميناء أرقين،فيتو

4 عوامل للنهوض بميناء أرقين

- توفير مخازن ومستودعات كبيرة من أجل إستيعاب الشحنات والبضائع.

- استخدام التكنوجيا الحديثة في تسهيل عملية العبورالشاحنات من والي الميناء.

- تدريب العنصر البشري من أجل خلق كوادر إدارية قادرة على إدارة الميناء بكفاءة عالية.

- التعاون مع الجانب السوداني في مايتعلق بسرعة عبور الشاحنات وعمليات الفحص والتفتيش.

مكاسب الأقتصاد المصري من تطوير الموانئ

وأوضح خبير النقل أن المستهدف من عمليات التطوير التي تشهدها المواني البرية أو البحرية أو الجافة هو تحويل مصر الي مركزتجاري لوجستي عالمي لربط تجارة العمل ببعضها عن طريق مصر وهذا الأمر يحقق مجموعة من المكاسب للإقتصاد المصري أهمها.

تعظيم تجارة الترانزيت من خلال فتح الحاويات والبضائع وتخزينها وتوفير الصناعة المكملة لها.

توفير العديد من فرص العمل للشباب المصري للعمل في المواني والمشروعات المكملة لها.

تسهيل عملية دخول البضائع والشحنات الخارجية من أجل ضمان استقرار السوق المصري من خلال توفير البضائع بصورة أسرع وأسهل.

تحقيق تنمية عمرانية بإنشاء مجموعة من المدن والمجتمعات العمرانية والخدمات.

ويعتبر البعد السياسي من أهم الأبعاد التي يمكن أن تحققها المواني البرية في ضبط الحدود مع الدول المجاورة من خلال التحكم في عمليات دخول البضائع ومنع المتسليين والتجارة المهربة وتحقيق أهم أبعاد الأمن القومي المصري في ظل توتر الأوضاع السياسية الداخلية في السودان وليبيا.

الفريق كامل الوزير يخاطب نظيره السوداني من أجل إ عادة تشغيل ميناء ارقين

تصاعد وتيرة الأحداث في السودان على الحدود المصرية أدي الي تعطل العمل بالميناء لفترات كبيرة مما أدي الي تكدس الشاحنات على الحدودو المصرية السودانية وخاطب الفريق كامل الوزيرنظيره السوداني من أجل إعادة تشغيل ميناء ارقين الحدودى بين مصر والسودان وتمكنت وزارة النقل من إعادة التشغيل بعد الحصول على وعد من قيادات النقل السودانية بسرعة تهدئة الامور بالجانب السودان من المعبر،ومن هنا ظهرت أهمية ميناء أرقين كمحور أساسي لنقل وتداول البضائع وظهر تأثيره الأكبر في نقل الأشقاء السودانين الي مصر ومساهمته في دخول المساعدات الي السودان.

رئيس الوزارء يؤكد على أهمية تفعيل تجارة الترانزيت

الدكتور مصطفي مدبولي أكد في تصريحات سابقة على تفعيل تجارة الترانزيت بالتعاون مع وزارة النقل، بأفضل صورة ممكنة، ويمثل ذلك أهمية كبيرة؛ لأنها ستشكل مستقبل التجارة العالمية، موضحًا أن المجلس الأعلى للاستثمار ناقش مسألة وضع حوافز استثنائية لـ "تجارة الترانزيت"، موضحا أنه يتم ربط الموانئ المصرية مع الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية ومناطق التخزين داخل الجمهورية بشربكة الطرق الجديدة والمحاور بالأضافة الي القطار الإقليمي.