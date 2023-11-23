الخميس 23 نوفمبر 2023
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حوادث

براءة طفل من سرقة موبايل وزجاجة برفان من سيارة بالتجمع الخامس

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 أصدرت محكمة استئناف القاهرة للطفل المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة فى الاستئناف ٨٧٠٣ لسنة 2023، بقبوله شكلا وفى الموضوع القضاء ببراءة طفل عما أسند إليه من اتهام الشرقة موبايل وبرفيوم ومبلغ مالي من سيارة مهندس بالتجمع الخامس.

وتضمن حكم أول درجة المستأنف عليه والصادر من محكمة الطفل بالقضية رقم ٢٤٠٩ لسنة 2023 جزئي جنح الطفل بمعاقبة المتهم بالحبس عامين.

طفل يسرق موبايل وزجاجة برفان من سيارة بالتجمع الخامس

وتعود أحداث القضية منذ سبعة أشهر عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم لقيامه بسرقة موبايل وبرفيوم من سيارة مهندس بالتجمع الخامس فتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم وعرضه على النيابة وحبسه على ذمة التحقيقات، وإحالته للمحاكمة والقضاء بحبسه عامين ومن ثم تقديم دفاع المتهم المستشار رفعت مكى بالاستئناف على ذلك الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وتقديم الدفوع القانونية أمام هيئة المحكمة حتى قضت المحكمة ببراءة المتهم.

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محكمة استئناف القاهرة التجمع الخامس الأجهزة الأمنية

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