الخميس 23 نوفمبر 2023
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حوادث

العناية الإلهية تنقذ 5 أشخاص، الدفع بمعدات وأوناش لرفع كوبرى مشاة المهندسين المنهار (فيديو وصور)

الدفع بمعدات وأوناش
الدفع بمعدات وأوناش لرفع كوبرى مشاه المهندسين المنهار

 قامت الأجهزة الأمنية بالجيزة بالدفع بالمعدات والأوناش لرفع كوبرى مشاه شارع أحمد عرابى بالمهندسين المنهار صباح اليوم الخميس، وسط ظهور كثافات مرورية.

 

 

 وشهدت منطقة المهندسين سقوط كوبرى مشاة فى المهندسين، مما تسبب فى زحام مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى مكان البلاغ.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة تلقت بلاغا يفيد بسقوط كوبرى المشاة بشارع أحمد عرابى بالمهندسين في الاتجاه القادم من ميدان سفنكس إلى نهاية شارع عرابى والدائرى وسقوطه على سيارة نقل. 

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واستعانت الحماية المدنية بعدد من الأوناش، لإعادة الجزء المنهار من كوبري المشاة في شارع أحمد عرابي بحي العجوزة في الاتجاه المؤدي إلى شارع السودان بمحافظة الجيزة، وذلك عقب انهياره صباح اليوم الخميس، مما أعاق الحركة المرورية في الطريق.

وانقذت العناية الالهية 5 مواطنين من سقوط الكوبرى عليهم والهروب من مكان سقوطه.

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