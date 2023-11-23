ماجات ينتقد فليك واتحاد الكرة بسبب تراجع منتخب ألمانيا

منتخب ألمانيا، وجه فيليكس ماجات المدرب السابق بالدوري الألماني، انتقادات لاذعة لاتحاد الكرة الألماني لعدم قيامه بتحليل مأساة المنتخب الأول المستمرة منذ فترة.

وخسر المنتخب الألماني مؤخرا تحت قيادة المدرب المحلي الجديد جوليان ناجلسمان بهدفين نظيفين أمام منتخب النمسا في فيينا يوم الثلاثاء الماضي.

وقال ماجات في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت نيوز" الألمانية: “المشكلة الرئيسية هي أن الاتحاد الألماني ليس مستعدا لتحليل الوضع بشكل صحيح منتقدا المدير الفني السابق للمنتخب هانز فليك”.

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واضاف: "مدربنا السابق قال إنه سيتحمل المسؤولية، ولكن بعدها ذهب في إجازة لمدة ستة أسابيع.. لا أعتقد أننا قمنا بتحليل الموقف حتى الآن".

وأكد أنه رغم النتائج السلبية بعد الخروج من دور المجموعات ببطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر "استمر الوضع كما كان عليه، ولم يتغير أي شيء".

وواصل مدرب بايرن ميونخ وشالكه وهامبورج وفولفسبورج السابق حديثه قائلا "عموما، تكوين المجموعة ليس صحيحا".

ومع ذلك لم يفقد الأمل في المنتخب الألماني، عندما تستضيف البلاد بطولة أمم أوروبا العام المقبل.

وقال: "العديد من الفرق فازت ببطولة في النهاية، وكانت تلعب بشكل سيئ في الأدوار الأولى".

واضاف "نحن الآن نرسم كل شيء باللون الأسود، ولكن مازال لدى اللاعبين الوقت الكافي للتطور أكثر في أنديتهم ويعطوا انطباعا جيدا في الدوري. لهذا السبب لازلت واثقا من أننا سنرى منتخبا ألمانيا جيدا في البطولة".

واختتمت تصفيات دور المجموعات المؤهل لبطولة كأس أمم أوروبا - يورو 2024، المقرر لها في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 14 يوليو المقبلين.

ونجح 21 منتخبا في حجز مقعدهم للمشاركة في يورو 2024، ويتبقى 3 مقاعد سيتم حسمهم في شهر مارس المقبل، من خلال ملحق التصفيات.

موعد قرعة يورو 2024 والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام فعاليات قرعة دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا - يورو 2024، يوم السبت الموافق 2 ديسمبر المقبل، حيث ستنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

وستقام حفل القرعة في قاعة الحفلات الموسيقية في مدينة هامبورج، حيث سيتم بثه على شبكة قنوات بي إن سبورتس.

وستجرى أحداث المباراة الافتتاحية لمنتخب ألمانيا ضد منافسه الذي سيتم تحديده من خلال القرعة، يوم 14 يونيو 2024، على ملعب أليانز أرينا في ميونخ، على أن تقام المباراة النهائية في الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.

تصنيف منتخبات يورو 2024

وفي قرعة بطولة يورو 2024 المقرر سحبها في الثاني من ديسمبر المقبل، سيتواجد منتخب ألمانيا صاحب الضيافة في المستوى الأول مع البرتغال وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وإنجلترا.

وإلى جانب منتخب الدنمارك، قد تأتي المنافسة من المستوى الثاني من جانب تركيا والنمسا، اللذين حققا الفوز على المنتخب الألماني مؤخرا خلال فترة الأجندة الدولية، والمجر ورومانيا وألبانيا.

ويتواجد في المستوى الثالث منتخبات كرواتيا وهولندا واسكتلندا وسلوفينيا وسلوفاكيا والتشيك، بينما يأتي منتخب إيطاليا في المستوى الرابع مع صربيا وسويسرا و3 منتخبات من المفترض تأهلها عبر الملحق الفاصل.

ملحق تصفيات يورو 2024

ويتنافس 12 منتخبا على المقاعد الـ3 المتبقية، في مقدمتها بولندا التي تضم النجم روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة.

بينما يحلم منتخبا كازاخستان ولوكسمبورج بالتأهل للمرة الأولى إلى البطولة الأوروبية.

وتضم قائمة المنتخبات الـ 12 المتنافسة على المقاعد المتبقية، الكيان الصهيوني وأوكرانيا وأيسلندا وويلز.

وستتنافس المنتخبات الـ12 في 3 مسارات، يضم كل مسار 4 منتخبات، حيث سيجري إقامة مباراتي قبل نهائي من جولة واحدة في كل مسار ثم نهائي من جولة واحدة.

وتقام منافسات الدور قبل النهائي بالملحق الفاصل يوم 21 مارس 2024، بينما ستكون منافسات النهائي يوم 26 من الشهر نفسه.