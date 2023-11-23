سقوط كوبري مشاه في المهندسين (صور)

شهدت منطقة المهندسين سقوط كوبرى مشاه فى المهندسين مما تسبب فى زحام مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور الى مكان البلاغ.

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة تلقت بلاغا يفيدسقوط كوبرى المشاة بشارع أحمد عرابى بالمهندسين في الاتجاه القادم من ميدان سفنكس إلى نهاية شارع عرابى والدائرى وسقوطه على سيارة نقل.



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