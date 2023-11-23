سقوط كوبري مشاه في المهندسين (صور)
شهدت منطقة المهندسين سقوط كوبرى مشاه فى المهندسين مما تسبب فى زحام مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور الى مكان البلاغ.
كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة تلقت بلاغا يفيدسقوط كوبرى المشاة بشارع أحمد عرابى بالمهندسين في الاتجاه القادم من ميدان سفنكس إلى نهاية شارع عرابى والدائرى وسقوطه على سيارة نقل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.